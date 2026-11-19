Дональд Трамп, Путін і Сі Цзіньпін під час переговорів у китайському Шеньчжені

Президент США Дональд Трамп запізнився на зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені через розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори американського та китайського лідерів тривали трохи більше години, після чого вони вирушили на спільний обід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg та CNN.

За інформацією Bloomberg, затримка початку зустрічі була пов'язана з розмовою Трампа з Путіним. Водночас подробиці їхнього спілкування та питання, які вони обговорювали, наразі не розкриваються.

Як повідомляє CNN, двосторонні переговори президента США та голови КНР тривали трохи більше години. Після завершення офіційної частини Трамп і Сі Цзіньпін вирушили на обід.

Зустріч відбулася на віллі Kylin Villa у Шеньчжені. За даними Bloomberg, саме цей комплекс також має стати місцем проведення тристоронніх переговорів за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.

Вілла має особливе значення для родини китайського лідера. Свого часу тут відновлював сили його батько Сі Чжунсюнь, який проходив лікування від онкологічного захворювання. У 2006 році на території комплексу також зупинявся тодішній керівник Північної Кореї Кім Чен Ір.

Таким чином, для зустрічі лідерів обрали місце, пов'язане не лише з дипломатичною історією Китаю, а й із родиною Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що планує обговорити завершення війни Росії проти України під час тристоронньої зустрічі із Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним. Американський президент висловив переконання, що китайський лідер також зацікавлений у припиненні бойових дій.

«Ми хочемо допомогти в тому, що стосується війни між Росією та Україною. Хотіли б бачити її завершення. Думаю, я можу значною мірою говорити від імені нас обох», – заявив Трамп під час зустрічі із Сі Цзіньпіном.

Також «Главком» повідомляв про три головні питання, які Трамп планував порушити на переговорах. Серед них – війна в Україні, ситуація навколо Ірану та скорочення ядерних арсеналів.

Крім того, Білий дім раніше розкрив подробиці запланованої зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. Однією з головних тем переговорів називали контроль над ядерними озброєннями.

Зазначимо, що саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені також привернув увагу через спільне фотографування світових лідерів. Путін опинився на одному офіційному знімку з керівниками західних держав, зокрема Канади та Австралії, які запровадили санкції проти Росії через її агресію проти України.