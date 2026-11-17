У китайському Шеньчжені посилили заходи безпеки біля готелю Conrad, який стане резиденцією російського президента Володимира Путіна під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Деякі під’їзди до готелю та надземний пішохідний перехід перекрили, на місці чергують поліцейські. Відповідні кадри з місця подій оприлюднили російські ЗМІ, пише «Главком».

На кадрах видно поліцейські патрулі, зокрема мотоциклетні, та обмеження руху поблизу готелю. Про те, що саме в Conrad розміститься резиденція Путіна на час саміту, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Район поблизу готелю Путіна також під посиленою охороною фото: росЗМІ

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбудеться у Шеньчжені 18–19 листопада. Очікується, що в його межах відбудеться зустріч лідерів Китаю, США та Росії – Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Водночас посилені заходи безпеки діють не лише біля готелю. У місті запровадили додаткові обмеження на рух транспорту, використання дронів та перевірку багажу в метро.

Варто нагадати, що російському диктатору Володимиру Путіну для участі в саміті надали окремий готель, який повністю зарезервували для делегації РФ. У будівлі він планує не лише проживати, а й проводити двосторонні переговори.