Путін запевнив, що рішення щодо його участі в саміті G20 у США ще не ухвалено

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп знову запросив його на саміт «Великої двадцятки» (G20). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Я вдячний за запрошення. Я повинен насамперед виходити з того, що відбувається в країні. Мені не зовсім комфортно занадто часто виїжджати за кордон», – наголосив російський диктатор.

Путін запевнив, що рішення щодо його участі в саміті G20 у США ще не ухвалено, проте Росія буде представлена. Він додав, що ухвалюватиме рішення про поїздку за кордон, виходячи з ситуації всередині країни.

Напередодні помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що рішення щодо участі Володимира Путіна у саміті G20 у Маямі значною мірою залежатиме від підсумків тристороннього саміту АТЕС у Китаї.

Нагадаємо, 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив офіційне запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. За його словами, участь російського диктатора дала б можливість провести переговори з Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, можлива участь Володимира Путіна у грудневому саміті «Великої двадцятки» (G20) у США загрожує поверненням Росії до повноцінного міжнародного спілкування без відповідальності за розв'язану війну проти України. Європейська дипломатія застерігає, що запрошення російського диктатора може сприяти нормалізації воєнних злочинів.

Зауважимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність особисто поспілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20 у Маямі, якщо той прибуде на міжнародну зустріч. Водночас участь російського лідера в заході залишається непідтвердженою.