Росія не переживає через результати виборів у США: на що розраховує Путін

Перспективи Путіна погіршилися, але він гарантовано має ще два роки, вважають експерти

Поразка республіканців на проміжних виборах у США може призвести до посилення підтримки України після того, як у січні контроль над Конгресом перейде до демократів. Однак, навіть якщо в Кремлі й усвідомлюють, що час працює проти них, все одно зберігають повний спокій. Як інформує «Главком», AP пояснює, на що розраховує російський диктатор Володимир Путін і чому Україні не варто радіти поразці Дональда Трампа.

На думку видання, у Кремлі сподіваються, що політичні зміни у США не вплинуть на хід переговорів Трампа щодо України.

Так, відповідаючи на запитання про те, чи можуть підсумки виборів перешкодити зусиллям США щодо сприяння врегулюванню конфлікту між Москвою та Києвом, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловив надію, що Трамп продовжить свої миротворчі ініціативи.

На запитання журналістів про те, чи не почне новий склад Конгресу оскаржувати позицію Трампа щодо Росії та України, Пєсков не звернув особливої уваги, назвавши це «внутрішньою справою» США.

Перспективи Путіна погіршилися

Багато хто в Росії вважає, що перемога демократів може призвести до того, що Конгрес почне чинити тиск на Трампа, змушуючи його діяти обережніше та займати більш жорстку позицію щодо Росії.

До того ж Україна має потужну двопартійну підтримку, що підвищує імовірність надання додаткової допомоги Києву або введення нових жорстких санкцій проти Москви, які могли б подолати вето Трампа.

Аббас Галлямов, колишній спічрайтер Путіна, стверджував, що російський лідер проґавив шанс укласти угоду щодо України до перемоги демократів і тепер може зіткнутися з менш поступливим Вашингтоном.

«Перспективи Путіна значно погіршилися. Він думав, що час на його боці, і не поспішав скористатися вікном можливостей, що відкрилося після перемоги Трампа, а тепер це вікно починає зачинятися», – вважає він.

Радіти ще зарано

Йорн Флек, старший директор Європейського центру Атлантичної ради, вважає, що демократи можуть включити до порядку денного питання про додаткове фінансування України та посилити тиск на Трампа щодо угоди з дизельним паливом або скасування санкцій проти Росії, але жорсткі обмеження повноважень президента малоймовірні:

«Навіть маючи значну більшість в обох палатах Конгресу, демократам буде важко встановити суттєві обмеження на зовнішньополітичну діяльність Трампа, з огляду на його конституційні повноваження та готовність йти на ризик. Звільнившись від необхідності знову з’являтися перед виборцями на виборчих дільницях, Трамп може перейти до активної роботи з укладення угод, щоб закріпити свою спадщину.

Як заявив заступник спікера верхньої палати російського парламенту Костянтин Косачов, після поразки республіканців Україна не отримає «більш поступливого чи стриманого Трампа».

«Швидше за все, вони зіткнуться з більш рішучим Трампом, який більше не озирається через плече напередодні майбутніх виборів», – вважає він.

При цьому Косачов заявив, що, покладаючи надії на перемогу демократів, Київ та його союзники в Лондоні, Брюсселі та інших європейських столицях стали на бік внутрішньополітичних супротивників президента США.

«Отже, їм практично гарантовані два роки жорсткої політики Трампа», – сказав він.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловився в аналогічному ключі, заявивши, що Трамп має можливість диктувати зовнішню політику та політику безпеки, і варто очікувати «непередбачуваних дій».

Нагадаємо, що 3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких Демократична партія здобула більшість в обох палатах. Демократи отримали достатньо місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчий процес і посилити нагляд за діяльністю адміністрації Дональда Трампа.