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Росіяни вдруге вдарили по Інституту Стражеска у Києві: зруйнована операційна, є поранений

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни вдруге вдарили по Інституту Стражеска у Києві: зруйнована операційна, є поранений
Росіяни розбили операційну в Інституті Стражеска
фото з Facebook-сторінки Сергія Корецького

Торік влучання окупантів припало на четвертий поверх лікарні, а цього разу – на шостий, де розташована операційна

Російські війська знову завдали удару по Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує «Главком».

За словами очільника уряду, це вже другий ворожий удар по даній установі: торік влучання припало на четвертий поверх, а цього разу – на шостий, де розташована операційна.

Росіяни вдруге вдарили по Інституту Стражеска у Києві: зруйнована операційна, є поранений фото 1
фото з Facebook-сторінки Сергія Корецького

«Росіяни знову вдарили по лікарні. Цього разу – по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві. Це вже вдруге... На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу», – зазначив Корецький.

Росіяни вдруге вдарили по Інституту Стражеска у Києві: зруйнована операційна, є поранений фото 2
фото з Facebook-сторінки Сергія Корецького

Прем'єр-міністр підкреслив, що Інститут Стражеска є ключовим закладом, який рятує людей із хворобами серця з усієї України, де оперують, виходжують після інфарктів і повертають до життя, та висловив подяку лікарям і персоналу за їхню стійкість і роботу.

Наразі на місці працюють відповідні служби, ліквідовуючи наслідки чергової атаки. 

Нагадаємо, 20 жовтня, під час вже дев'ятої за добу повітряної тривоги, столиця знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. У місті зафіксовано влучання в медичний заклад та падіння уламків у кількох районах. Зокрема, у Соломʼянському районі ворожий БпЛА влучив у верхній поверх будівлі медзакладу, спричинивши часткове руйнування даху. Крім того, у Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків. У Голосіївському районі столиці також зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу. 

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Теги: Київ лікарня обстріл

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