Зеленський присвоїв польському Жешуву почесну відзнаку «Місто-рятівник»

Президент відзначив, що майже всі українські міста є побратимами польських

Спеціальне почесне звання президент запровадив для міст-партнерів України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання указу № 355/2022 щодо встановлення почесної відзнаки «Місто-рятівник», і першим цю відзнаку отримав польський Жешув. Про це інформує Офіс президента.

Про відзнаку Зеленський розповів, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради. У ньому також брав участь президент Республіки Польща Анджей Дуда.

«Перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я запровадив спеціальне почесне звання «Місто-рятівник» для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку місту Жешуву – першому Місту-рятівнику», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що майже всі українські міста є побратимами польських.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроєкт він подасть до Верховної Ради.

Відомо, що сьогодні президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Днями він заявив, що війна Росії проти України має завершитись поверненням Києву всіх захоплених територій.

Крім того, сьогодні Дуда виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.