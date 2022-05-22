У Києві лікар працював на окупантів, його спокусили «посадою» в міністерстві

Посадовець однієї зі столичних лікарень агітував персонал підтримати загарбників

У Києві до суду направлено обвинувальний акт щодо посадовця однієї зі столичних лікарень, якого Служба безпеки України викрила на співпраці з окупантами. Про це СБУ інформує на своїй сторінці у Facebook.

«За даними слідства, він агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, у тому числі харчовими продуктами, закликав «здавати» ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні. У разі окупації України представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ», – зазначається в повідомленні.

Зараз тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти України.

Раніше Служба безпеки затримала у Житомирській області російського агента, який намагався вступити до лав Збройних сил України. Він хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. А до того зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів.

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади».