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    Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні

    Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ - Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні
    Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ
    фото з відкритих джерел

    Президент України внесе у парламент проєкт закону, який передбачає введення особливого статусу у країні для громадян Польщі

    Президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроєкт він подасть до Верховної Ради. Про це повідомила у Telegram представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

    «Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні», – зазначила вона.

    Деталей законопроєкту поки немає.

    Відомо, що сьогодні президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Днями він заявив, що війна Росії проти України має завершитись поверненням Києву всіх захоплених територій.

    Крім того, сьогодні Дуда виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

    Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.

    Теги: росія окупанти війна Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент окупація парламент #stoprussia
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    Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні