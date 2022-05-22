Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні

Президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроєкт він подасть до Верховної Ради. Про це повідомила у Telegram представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

«Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні», – зазначила вона.

Деталей законопроєкту поки немає.

Відомо, що сьогодні президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Днями він заявив, що війна Росії проти України має завершитись поверненням Києву всіх захоплених територій.

Крім того, сьогодні Дуда виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.