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Зерновий коридор в Україні: британська компанія припиняє страхування суден

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зерновий коридор в Україні: британська компанія припиняє страхування суден
Страхова компанія відчуває ризики після виходу РФ із зернової угоди
фото з відкритих джерел

Компанія Lloyd's Ascot очікує, коли проясниться ситуація з участю Росії в угоді

Британська страхова компанія Lloyd's Ascot заявила, що припиняє страхування суден, що йдуть зерновим коридором з України. Про це повідомляє Reuters.

Компанія очікує, коли проясниться ситуація з участю Росії в зерновій угоді.

Раніше постпред Росії Небензя анонсував «заходи задля огляду судів» після рішень ООН та Туреччини.

Нагадаємо, ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Раніше повідомлялося, що у зерновому коридорі заблоковані 218 суден із продовольством

Нагадаємо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

У російському відомстві стверджують, що підняли із дна моря уламки морських безпілотників, які буцімто 29 жовтня проти російських кораблів застосували Збройні сили України. Не вказуючи джерело даних, вони стверджують, що «безпілотні апарати запустили із узбережжя в районі Одеси» і спочатку «рухалися зоною безпеки «зернового коридору», а згодом  «змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Читайте також: Чому припинення зернової угоди може зіграти проти РФ: пояснення Financial Times
Теги: страхування росія Україна зерно

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