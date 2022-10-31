Росія образилася, що «зерновий коридор» працює без неї: реакція постпреда  

Небензя анонсував «заходи задля огляду судів» після рішень ООН та Туреччини

На тлі так званих атак безпілотників на Чорноморський флот РФ країна-терористка Росія «буде вимушена вживати власні заходи задля огляду судів», що йдуть через Чорне море. Їх анонсував постпред Росії при ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, 31 жовтня.

«Враховуючи наявні факти зловживання гуманітарним коридором і в цілому те, що Чорне море залишається зоною бойових дій, не можемо допустити безперешкодного проходження судів без нашого догляду і будемо вимушені вжити самостійні заходи контролю пропущених спільним координаційним центром без нашого узгодження суховантажів», – заявив Небензя.

Російський дипломат буцімто здивований, що після призупинення участі РФ у «зерновій угоді» інші сторони – Туреччина, Україна та ООН – погодили рух кількох суден Чорним морем.

Нагадаємо, ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Раніше повідомлялося, що у зерновому коридорі заблоковані 218 суден із продовольством.

Нагадаємо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

У російському відомстві стверджують, що підняли із дна моря уламки морських безпілотників, які буцімто 29 жовтня проти російських кораблів застосували Збройні сили України. Не вказуючи джерело даних, вони стверджують, що «безпілотні апарати запустили із узбережжя в районі Одеси» і спочатку «рухалися зоною безпеки «зернового коридору», а згодом «змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.