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«Зерновий коридор» відновлено: з українських портів вийшли 12 суден

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Зерновий коридор» відновлено: з українських портів вийшли 12 суден
Прохід до українських портів під завантаження дозволений чотирьом суднам
Мінінфраструктури

Представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії

ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації «Зернової ініціативи», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників Російської Федерації було поінформовано.

«З портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН», – зазначають в міністерстві.

Крім того, прохід до українських портів під завантаження дозволений чотирьом суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії.

Раніше повідомлялося, що у зерновому коридорі заблоковані 218 суден із продовольством. Сьогодні руху суден зерновим коридором не було.

Нагадаємо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

У російському відомстві стверджують, що підняли із дна моря уламки морських безпілотників, які буцімто 29 жовтня проти російських кораблів застосували Збройні сили України. Не вказуючи джерело даних, вони стверджують, що «безпілотні апарати запустили із узбережжя в районі Одеси» і спочатку «рухалися зоною безпеки «зернового коридору», а згодом  «змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Читайте також: Чому припинення зернової угоди може зіграти проти РФ: пояснення Financial Times
Теги: росія ООН Туреччина Україна зерно

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