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Чому припинення зернової угоди може зіграти проти РФ: пояснення Financial Times

Надія Клочко
glavcom.ua
Чому припинення зернової угоди може зіграти проти РФ: пояснення Financial Times
Робота «зернового коридору» наразі зупинена
фото з відкритих джерел

Вихід із зернової угоди може зіпсувати відносини РФ з країнами Близького Сходу

Спроба Москви знову перетворити українське зерно на інструмент шантажу може зіграти не на користь Росії. Зокрема, вихід із зернової угоди може створити розкол між Росією і такими могутніми гравцями, як Туреччина і Саудівська Аравія. Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що Росія досить тривалий час натякала на своє бажання вийти з зернової угоди, яку вона і Україна підписали з ООН і Туреччиною. Впродовж останніх тижнів російський диктатор Володимир Путін висловлював своє невдоволення цими домовленостями, стверджуючи, що українське продовольство експортують «не в найбідніші країни». Але ООН ніколи не стверджувала, що угода покликана відправити зерно напряму бідним країнам.

Натомість, як наголошується у публікації, метою домовленостей було зробити покупку продовольства більш доступною для всіх шляхом зниження ринкових цін. Більше того, російське невдоволення почало озвучуватися дедалі гучніше якраз в той час, коли армія Росії зазнає поразки на полі бою війни проти України. І рішення Москви вийти з зернової угоди відбулося на тлі контрнаступу української армії в Херсонській області.

«Чому Москва розриває зернову угоду саме зараз? Відповідь: Путіну потрібен важіль впливу, оскільки на полі битви в Україні справи для нього йдуть погано. Тому загрозу глобальної продовольчої кризи потрібно повернути в російський набір інструментів для вимагання і шантажу», – пояснив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Алєксандр Габуєв.

Експерт зауважив, що «зухвала» спроба Москви знову перетворити українське зерно на інструмент шантажу може зіграти не на користь Росії.

«Ліквідація зернової угоди створює розкол між Росією і могутніми гравцями, такими як Туреччина і Саудівська Аравія», – вважає він.

Габуєв підкреслив, що саме країни Близького Сходу підштовхнули Москву відкрити шляхи для експорту українського продовольства, боячись продовольчої кризи і політичних заворушень вдома.

Нагадаємо, учора, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Мінінфраструктури заявило, що Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт зерна з морських портів України через блокування Росією «зернового коридору» неможливий.

Також раніше стало відомо, що після оголошення Росією про тимчасове призупинення участі в «зерновій угоді» Туреччина розпочала переговори з Москвою і сподівається на успішне їхнє завершення.

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Теги: Туреччина росія зерно Саудівська Аравія

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