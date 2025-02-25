Життя в окупації: у Донецьку люди миються снігом (відео)
Окупаційна влада визнає: питання водопостачання не вдасться вирішити до 2026 року
Сьогодні у мережі опубліковано кадри з життя мешканців окупованого Донецьку. Тамтешні містяни вимушені митися снігом, бо в місті – комунальний колапс, повідомляє «Главком».
На тимчасово окупованих територіях Донецької області дійсно спостерігаються значні проблеми з водопостачанням. За заявою так званого «голови уряду» «ДНР» Євгена Солнцева, питання водопостачання не вдасться вирішити до 2026 року. Коли вода все ж з'являється, її якість залишає бажати кращого. Замість чистої води з кранів тече коричнева рідина, що пов'язано зі зношеністю трубопроводів, які не ремонтувалися десятиліттями. Місцева «влада» визнає проблему, але усунути її не може, посилаючись на зношеність інфраструктури.
У окупованому Донецьку тривають проблеми з водопостачанням.
Через це деякі місцеві миються снігом. pic.twitter.com/51KPVg7xuV
У деяких районах Донецька вода подається раз на два дні, а через низький тиск вона не доходить до верхніх поверхів багатоквартирних будинків. Мешканці скаржаться на відсутність води та опалення, а також на неякісну воду, яка має болотистий запах.
Окупаційна адміністрація намагається розв'язати проблему шляхом заміни аварійних ділянок водопроводів, буріння нових свердловин та прокладання додаткових трубопроводів. Однак ці заходи не дають швидких результатів, і ситуація залишається критичною.
Нагадаємо, у Маріуполі рівень питної води в Старокримському водосховищі стрімко знизився. Обміління поступово продовжується з 2023 року, проте з серпня 2024 набрало критичної швидкості.
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