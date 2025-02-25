Життя в окупації: у Донецьку люди миються снігом (відео)

Окупаційна влада визнає: питання водопостачання не вдасться вирішити до 2026 року

Сьогодні у мережі опубліковано кадри з життя мешканців окупованого Донецьку. Тамтешні містяни вимушені митися снігом, бо в місті – комунальний колапс, повідомляє «Главком».

На тимчасово окупованих територіях Донецької області дійсно спостерігаються значні проблеми з водопостачанням. За заявою так званого «голови уряду» «ДНР» Євгена Солнцева, питання водопостачання не вдасться вирішити до 2026 року. Коли вода все ж з'являється, її якість залишає бажати кращого. Замість чистої води з кранів тече коричнева рідина, що пов'язано зі зношеністю трубопроводів, які не ремонтувалися десятиліттями. Місцева «влада» визнає проблему, але усунути її не може, посилаючись на зношеність інфраструктури.

У окупованому Донецьку тривають проблеми з водопостачанням.



Через це деякі місцеві миються снігом. pic.twitter.com/51KPVg7xuV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 25, 2025

У деяких районах Донецька вода подається раз на два дні, а через низький тиск вона не доходить до верхніх поверхів багатоквартирних будинків. Мешканці скаржаться на відсутність води та опалення, а також на неякісну воду, яка має болотистий запах.

Мешканець Донецьку радіє тому, що в його квартиру на деякий час дали воду скриншот: блог «Я живу в Донецке»

Окупаційна адміністрація намагається розв'язати проблему шляхом заміни аварійних ділянок водопроводів, буріння нових свердловин та прокладання додаткових трубопроводів. Однак ці заходи не дають швидких результатів, і ситуація залишається критичною.

Населення окупованої частини Донеччини обурене тим, що на розв'язування проблеми із водопостачанням виділяли великі кошти, але це не дає результатів скриншот: «ВКонтакте»

Нагадаємо, у Маріуполі рівень питної води в Старокримському водосховищі стрімко знизився. Обміління поступово продовжується з 2023 року, проте з серпня 2024 набрало критичної швидкості.