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Життя в окупації: у Донецьку люди миються снігом (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Життя в окупації: у Донецьку люди миються снігом (відео)
У Донецьку місцеві миються снігом
фото: скріншот з відео

Окупаційна влада визнає: питання водопостачання не вдасться вирішити до 2026 року

Сьогодні у мережі опубліковано кадри з життя мешканців окупованого Донецьку. Тамтешні містяни вимушені митися снігом, бо в місті – комунальний колапс, повідомляє «Главком».

На тимчасово окупованих територіях Донецької області дійсно спостерігаються значні проблеми з водопостачанням. За заявою так званого «голови уряду» «ДНР» Євгена Солнцева, питання водопостачання не вдасться вирішити до 2026 року. Коли вода все ж з'являється, її якість залишає бажати кращого. Замість чистої води з кранів тече коричнева рідина, що пов'язано зі зношеністю трубопроводів, які не ремонтувалися десятиліттями. Місцева «влада» визнає проблему, але усунути її не може, посилаючись на зношеність інфраструктури.

У деяких районах Донецька вода подається раз на два дні, а через низький тиск вона не доходить до верхніх поверхів багатоквартирних будинків. Мешканці скаржаться на відсутність води та опалення, а також на неякісну воду, яка має болотистий запах.

Мешканець Донецьку радіє тому, що в його квартиру на деякий час дали воду
Мешканець Донецьку радіє тому, що в його квартиру на деякий час дали воду
скриншот: блог «Я живу в Донецке»

Окупаційна адміністрація намагається розв'язати проблему шляхом заміни аварійних ділянок водопроводів, буріння нових свердловин та прокладання додаткових трубопроводів. Однак ці заходи не дають швидких результатів, і ситуація залишається критичною.

Населення окупованої частини Донеччини обурене тим, що на розв'язування проблеми із водопостачанням виділяли великі кошти, але це не дає результатів
Населення окупованої частини Донеччини обурене тим, що на розв'язування проблеми із водопостачанням виділяли великі кошти, але це не дає результатів
скриншот: «ВКонтакте»

Нагадаємо, у Маріуполі рівень питної води в Старокримському водосховищі стрімко знизився. Обміління поступово продовжується з 2023 року, проте з серпня 2024 набрало критичної швидкості. 

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Теги: вода Донецьк водопостачання снігопад окупація

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