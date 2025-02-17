Росія окупувала населений пункт Донецької області

Ворог просунувся біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах

Російська армія окупувала село Срібне у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

«Ворог окупував Срібне, а також просунувся біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах», – йдеться у повідомленні.

мапа: DeepState

Нагадаємо, що у 2024 році Україна втратила контроль над понад 3600 кв. км території. Про це повідомив «Мілітарний» із покликанням на дані проєкту DeepState. Зосередження величезних сил ворога, які іноді переважають наші у вісім разів, а також іноді зміна тактики дій окупантів не могли «пройти безслідно», зазначають журналісти.

Раніше російські війська окупували Времівку, що на Донеччині. Також окупантам вдалось просунутись у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного, а також біля Слов'янки.