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Російські війська знизили темп наступу біля Покровська: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російські війська знизили темп наступу біля Покровська: причина
РФ має в районі Покровська проблеми з логістикою та ресурсами
мапа: DeepState

Очікується процес перегрупування сил окупантів після суттєвих просувань та вивільнення ресурсів з інших напрямків

Ворог окупував село Запоріжжя Донецької області, однак за останні півтора тижня активність просувань противника в районі Покровська знизилася. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Одна з найбільш активних ділянок на Покровському відтинку є район Срібного, де здійснюється тиск кацапів на позиції українських військових. Після постійних штурмів, московити все ж зайняли повністю село Запоріжжя і намагаються розвивати свій успіх в напрямку відтинку Преображенка-Троїцьке-Горіхове. Активними також залишаються район Котлине-Удачне, Успенівки, Піщаного, район Воздвиженки», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як стверджують аналітики, за останні півтора тижня активність просувань противника в районі Покровська знизилася, впала чисельність штурмових дій.

«Свою важливу роль зіграли відновлення з боку Сил Оборони, які змогли перетягнути увагу та ресурси ворога, який намагається відновити втрачені позиції замість проведення нових штурмових дій. З часом на мапі ще з'явиться синя зона, яка також стала наслідком цих подій», – зауважує DeepState.

За словами аналітиків, російська армія в районі Покровська має проблеми з логістикою та ресурсами, як людським, так і в техніці: «Логістичні проблеми передбачають труднощі з проведеннями ротацій особового складу, евакуацією важкопоранених (вони практично їх не забирають), підвіз БК, медицини, харчів тощо. Також часто можна побачити штурмові дії за допомогою легкових автомобілів, мотоблоків, а логістику на віслюках і конях».

Також, як зауважує DeepState, очікується процес перегрупування сил окупантів після суттєвих просувань та вивільнення ресурсів з інших напрямків, що може підняти активність в районі Покровська. Наразі, за інформацією аналітиків, більші ресурси противник задіює в районі Курахового, збільшує свою активність в районі Великої Новосілки.

«Значний вплив на стан справ московитів мають дрони, які здійснюють ураження по логістиці, по зосередженню ворога, зупиняють штурмові дії», – пояснюють аналітики.

До слова, витрати РФ на війну за три роки повномасштабного вторгнення склали 22,2 трлн рублів (близько $248,5 млрд), а захоплення одного квадратного кілометра української території обходилося росіянам у 316 млрд рублів. За підрахунками експертів аналітичної платформи Russia Matters при Гарвардській школі Кеннеді, з 2022 року Росія окупувала українську територію площею 70,05 тис. квадратних кілометрів.

Як відомо, РФ не збирається відмовлятися від продовження військової агресії проти України ще тривалий час, попри негативний ефект для економіки. Для фінансування війни Кремль починає готувати регіони до «затягування поясів». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України. 

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Теги: війна Донеччина Покровськ росія росіяни окупанти окупація Україна ЗСУ військові

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