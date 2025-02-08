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В Японії розробили сонячні панелі для екстремальних зимових умов

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Японії розробили сонячні панелі для екстремальних зимових умов
Для снігових регіонів розроблено особливі сонячні панелі
фото: depositphotos.com

Сонячні панелі Kyocera можуть витримувати снігове навантаження до 7500 Па

Японська компанія Kyocera представила нові сонячні панелі потужністю 410 Вт, розроблені спеціально для регіонів із сильними снігопадами. Про це пише портал pv magazine.

Як зазначає виробник, останніми роками збільшилася кількість нещасних випадків із сонячними панелями у засніжених районах. Основною причиною є накопичений сніг, який створює надмірне навантаження на монтажну раму і саму панель.

«Завдяки нашому новому продукту вплив накопичення снігу можна звести до мінімуму, а фотоелектричні системи можна безпечно встановлювати навіть у засніжених районах», – стверджують у Kyocera.

Система кронштейнів сонячної панелі Kyocera
Система кронштейнів сонячної панелі Kyocera
фото: Kyocera

За даними компанії, нові сонячні панелі мають подвійне скло, а також оснащені опорними кронштейнами на задній стороні, які витримують вертикальні снігопади заввишки до 2,5 метрів. Вони розраховані на снігове навантаження до 7500 Па.

Під час випробувань панелі довели свою безпеку, довговічність, а також стійкість до бруду, як порівняти зі звичайними панелями. Крім того, панелі мають ударостійку структуру, яка захищає їх від осколків, що летять.

Система очищення сонячної панелі Kyocera
Система очищення сонячної панелі Kyocera
фото: Kyocera

Унікальна структура виїмок на алюмінієвій рамі дає змогу змивати пил із поверхні панелі дощовою водою і снігом, що тане. Система захисту від забруднення дає змогу уникнути зниження вироблення електроенергії, витрати на обслуговування та зменшити кількість поломок.

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Теги: снігопад енергетика електроенергія Японія

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