У Маріуполі рівень питної води у Старокримському водосховищі критично знизився

Навесні Маріуполь почне відчувати тотальну проблему з водопостачанням

У Маріуполі рівень питної води в Старокримському водосховищі стрімко знизився. Обміління поступово продовжується з 2023 року, проте з серпня 2024 набрало критичної швидкості. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Проблема в тому, що Старокримське водосховище не передбачене для сталого водозабезпечення Маріуполя та є резервним. Проте з окупації стало основним», – зауважив Андрющенко.

За словами радника мера, через відсутність води з основного каналу Сіверський Донець, вже навесні Маріуполь почне відчувати тотальну проблему з водопостачанням. Наскільки знизився реальний рівень невідомо, але за спостереженнями місцевих не менш аніж на п'ять метрів лише за осінь.

Петро Андрющенко зазначає, що аналогічна ситуація в Бердянську.

«Супутникові дані та свіжі фото демонструють обміління водосховища та русла річки Берда. Рівень води почав стрімко падати з вересня. За повідомленнями окупаційної адміністрації Бердянська, станом на 30.10.2024 р. глибина водосховища становила 18,2 м», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що річка Кальміус, що протікає в Донецькій області, сильно забруднена через діяльність російських загарбників. Біля тимчасово окупованого міста Маріуполь спостерігається особливо критична ситуація з водою.