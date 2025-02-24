Як річний бюджет регіонів. Стало відомо, які суми РФ витрачає на окупацію України

У бюджет на 2025 рік закладено подальше збільшення витрат на війну до 13,5 трлн рублів – тобто 260 млрд рублів на тиждень

Один квадратний кілометр захопленої території України обходився росіянам у 316 млрд рублів

Витрати РФ на війну за три роки повномасштабного вторгнення склали 22,2 трлн рублів (близько $248,5 млрд), а захоплення одного квадратного кілометра української території обходилося росіянам у 316 млрд рублів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Журналісти зазначають, що у 2022 році Державна дума РФ заклала до федерального бюджету 4,7 трлн рублів на «національну оборону», у 2023 році сума зросла до 6,8 трлн рублів, а у 2024 році витрати на цю статтю склали вже 10,7 трлн рублів.

За підрахунками експертів аналітичної платформи Russia Matters при Гарвардській школі Кеннеді, з 2022 року Росія окупувала українську територію площею 70,05 тис. квадратних кілометрів. Таким чином, один квадратний кілометр захопленої території України обходився росіянам у 316 млрд рублів.

Автори матеріалу зауважують, що це перевищує річні бюджети регіонів РФ на 83%. Тільки 14 з 83 російських регіонів мають бюджети на рік, більші за 316 млрд рублів. Серед них Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан тощо.

Водночас в бюджет на 2025 рік закладено подальше збільшення витрат на війну до 13,5 трлн рублів – тобто 260 млрд рублів на тиждень. Чотири російські регіони – Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія і Ненецький автономний округ – за рік витрачають менше коштів, ніж російська армія за один день на війну проти України (37,1 млрд рублів).

Нагадаємо, військові витрати Кремля з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили $200 млрд. Про це у грудні 2024 року заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Як наголосив Остін, сума витрачених коштів та втрата щонайменше 700 тис. одиниць особового складу є «приголомшливою ціною», яку Росія платить за свою агресію.

До слова, збільшення витрат РФ на оборону не обов'язково призведе до зростання російського військового потенціалу. Водночас це може вплинути на здатність Кремля продовжувати війну в Україні.

Як відомо, РФ не збирається відмовлятися від продовження військової агресії проти України ще тривалий час, попри негативний ефект для економіки. Для фінансування війни Кремль починає готувати регіони до «затягування поясів». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України. Експерти вказали на те, що, незважаючи на зменшення бюджетних витрат на регіони Росії з початку року, Кремль лише тепер починає визнавати, що громадяни мають «пожертвувати певними інтересами» через тривалу війну з Україною. Не так давно спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала губернаторів до економії, враховуючи рішення Володимира Путіна виділити третину державного бюджету на продовження війни.