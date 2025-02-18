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Вражаюче відео засніженого терикону у Покровську нагадало вершину гори

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Вражаюче відео засніженого терикону у Покровську нагадало вершину гори
Засніжений терикон у Покровську
скриншот з відео

Уся територія Донеччини вкрита величезними териконами

Мережу вразило відео, на якому зображено засніжений терикон у місті Покровськ, що на Донеччині. Вкритий снігом терикон нагадує вершину гори.

У соціальній мережі Х відео поширив канал «Цікава наука», автором якого є – учитель фізики та астрономії Віталій Шевчук.

Відео містить підпис: «Це не гора. Це терикон. Покровськ».

Варто зазначити, що вся територія Донеччини вкрита величезними териконами. Такі «гори» завжди приваблювали туристів, бо мають незвичайний вигляд посеред сучасного міста.

До російського вторгнення на них тренувалися альпіністи й залазили дітлахи, з їхньої висоти люди дивилися на Донецьк або спостерігали за футбольними матчами на стадіоні. Російські бойовики використовували терикони в місті прямо біля житлових будинків для військових навчань.

До слова, у грудні 2023 року ЗСУ відбили терикон під Горлівкою неподалік від села Південного. Цей терикон біля шахти імені Гагаріна  – один із найбільших у Європі, його висота сягає близько 200 м.

Тоді глава української держави Зеленський заявив, що військові змогли відбити висоту в складних умовах та встановити на териконі прапор України.

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Теги: Донецьк наука Покровськ

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