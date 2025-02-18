Вражаюче відео засніженого терикону у Покровську нагадало вершину гори
Уся територія Донеччини вкрита величезними териконами
Мережу вразило відео, на якому зображено засніжений терикон у місті Покровськ, що на Донеччині. Вкритий снігом терикон нагадує вершину гори.
У соціальній мережі Х відео поширив канал «Цікава наука», автором якого є – учитель фізики та астрономії Віталій Шевчук.
Відео містить підпис: «Це не гора. Це терикон. Покровськ».
Це не гора.
Це терикон. Покровськ pic.twitter.com/a45fJZwPPF
Варто зазначити, що вся територія Донеччини вкрита величезними териконами. Такі «гори» завжди приваблювали туристів, бо мають незвичайний вигляд посеред сучасного міста.
До російського вторгнення на них тренувалися альпіністи й залазили дітлахи, з їхньої висоти люди дивилися на Донецьк або спостерігали за футбольними матчами на стадіоні. Російські бойовики використовували терикони в місті прямо біля житлових будинків для військових навчань.
До слова, у грудні 2023 року ЗСУ відбили терикон під Горлівкою неподалік від села Південного. Цей терикон біля шахти імені Гагаріна – один із найбільших у Європі, його висота сягає близько 200 м.
Тоді глава української держави Зеленський заявив, що військові змогли відбити висоту в складних умовах та встановити на териконі прапор України.
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