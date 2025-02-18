Вражаюче відео засніженого терикону у Покровську нагадало вершину гори

Уся територія Донеччини вкрита величезними териконами

Мережу вразило відео, на якому зображено засніжений терикон у місті Покровськ, що на Донеччині. Вкритий снігом терикон нагадує вершину гори.

У соціальній мережі Х відео поширив канал «Цікава наука», автором якого є – учитель фізики та астрономії Віталій Шевчук.

Відео містить підпис: «Це не гора. Це терикон. Покровськ».

Це не гора.

Це терикон. Покровськ pic.twitter.com/a45fJZwPPF — 🇺🇦 Vitalii Shevchuk | Цікава наука (@tsikavanauka) — 🇺🇦 Vitalii Shevchuk | Цікава наука (@tsikavanauka) February 17, 2025

Варто зазначити, що вся територія Донеччини вкрита величезними териконами. Такі «гори» завжди приваблювали туристів, бо мають незвичайний вигляд посеред сучасного міста.

До російського вторгнення на них тренувалися альпіністи й залазили дітлахи, з їхньої висоти люди дивилися на Донецьк або спостерігали за футбольними матчами на стадіоні. Російські бойовики використовували терикони в місті прямо біля житлових будинків для військових навчань.

До слова, у грудні 2023 року ЗСУ відбили терикон під Горлівкою неподалік від села Південного. Цей терикон біля шахти імені Гагаріна – один із найбільших у Європі, його висота сягає близько 200 м.

Тоді глава української держави Зеленський заявив, що військові змогли відбити висоту в складних умовах та встановити на териконі прапор України.