Несвоєчасне прибирання снігу у столиці: скільки приписів було винесено за вихідні

Особливу увагу під час перевірки інспектори приділяли зупинкам громадського транспорту, тротуарам, переходам, станціям метро тощо

Цими вихідними, 15-16 лютого, столичні інспектори контролю за благоустроєм перевіряли своєчасне прибирання територій міста від снігу та накрижень. Про результати перевірок повідомили у департаменті територіального контролю.

Зазначається, що особливу увагу під час перевірки інспектори приділяли зупинкам громадського транспорту, тротуарам, переходам, станціям метро тощо. За результатами роботи винесено 442 приписи та складено 74 адміністративних протоколи через несвоєчасне прибирання снігу. Найбільше правопорушень зафіксували у Деснянському та Голосіївському районах, де у кожному винесли по 72 приписи.

Департамент територіального контролю закликав підприємства та установи не зволікати з прибиранням вулиць Києва від снігу, оскільки за порушення Правил благоустрою міста Києва для громадян, посадових осіб та фізичних осіб-підприємців передбачено штрафи до 1360 грн та до 1700 грн.

Нагадаємо, у Києві в ніч із неділі на понеділок засніжило. Для ліквідації наслідків снігопаду до роботи задіяли 237 одиниць техніки «Київавтодору». Роботи з очищення від снігу вулично-дорожньої мережі розпочалися орієнтовно після опівночі. Колони спецтехніки працювали на основних магістралях столиці, мостах через річку Дніпро. Далі очищали від снігу другорядні вулиці та біля малоповерхової забудови.

Сніжило у столиці й у неділю, 16 лютого, до прибирання снігу на вулицяї Києва було задіяно 232 одиниці техніки «Київавтодору». На прибудинкових територіях сніг прибирали 2,4 тисячі працівників керуючих компаній.