Голова дипломатії Євросоюзу опублікував фото зі столичного вокзалу

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув в Україну. Це його п'ятий візит після повномасштабного вторгнення Росії. Про це глава дипломатії ЄС повідомив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

Боррель зазначив, що це його останній візит до Києва на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

«Підтримка ЄС України була моїм особистим пріоритетом упродовж мого мандата і залишиться на першому місці на порядку денному ЄС», – наголосив він.

Нагадаємо, голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель зхаявляв, що війна в Україні може закінчитися протягом двох тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Києву. Однак це призведе до досягнення цілей російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, європейські чиновники обговорили, чи буде блок готовий і надалі підтримувати Україну у війні з Росією під час зустрічі в Будапешті у четвер, 7 листопада.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленськи виступив на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. Він подякував партнерам за підтримку України, водночас зазначивши, що для захисту потрібна «достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах».