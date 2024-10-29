Норвегія збільшить військову допомогу Україні

Володимир Зеленський із Йонасом Гаром Стере обговорили довгострокову взаємодію щодо безпеки України

У Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час зустрічі обговорили підтримку України на полі бою, у дипломатичній та фінансовій сферах. Про це повідомляє Офіс президента.

Також прем’єр-міністр Норвегії заявив про намір збільшити допомогу Україні. Він наголосив, що за програмою, яка була розрахована до 2027 року, Норвегія надавала країні підтримку розміром $1,5 млрд на рік. Відповідно до нової ініціативи, ця сума збільшуватиметься.

«Як я вчора й казав, зараз ми в парламенті маємо на розгляді договір про надання допомоги Україні до 2030 року», – зазначив Йонас Гар Стере.

Під час зустрічі Володимир Зеленський із Йонасом Гаром Стере обговорили довгострокову взаємодію щодо безпеки, зокрема НАТО для України, план перемоги та спільну з партнерами стратегію наближення миру. Серед основних тем переговорів – ключові потреби України: посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Також ішлося про роботу на рівні команд для збільшення виробництва різних військових засобів, зокрема ППО.

«Окремий фокус розмови – перекидання північнокорейських військових до зони бойових дій. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере наголосили на тому, що важливо дати спільну рішучу відповідь на цей виклик», – зазначає ОП.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Під час візиту він мав обговорити питання щодо підтримки плану перемоги, фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовки до зими, морської безпеки, обмеження російського тіньового флоту, оборонної підтримки, підготовки та оснащення українських воїнів.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном. Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем. Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Також у Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Ісландії Халлою Томасдоттір. Під час зустріч, зокрема, йшлося про реалізацію формули миру та підготовка до другого Саміту миру.