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Росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW
Звіт ISW щодо війни
фото з відкритих джерел

Окупанти ведуть наступ вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна

Нещодавно російські війська незначно просунулися на схід і південний схід від Покровська, а також на південний схід від Донецька, в районі Вугледара. Про це у звіті повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Бої на території РФ

Росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW фото 1
Фото: ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що українські сили, ймовірно, провели посилену механізовану атаку взводного масштабу на схід від Нового Шляху (південний захід від Глушкового). Також кадри свідчать про те, що російські війська, ймовірно, раніше повернули контроль над позиціями на схід від Нового Шляху, тоді як українські підрозділи, ймовірно, утримують свої позиції на південний схід від цього населеного пункту вздовж міжнародного кордону між Росією та Україною.

26 жовтня українські й російські війська продовжували бої на головному українському виступі в Курській області, але лінія фронту залишилася незмінною.

Бої тривали:

  • на південний схід від Коренево, в районі Новоіванівки, Любимівки та Зеленого Шляху;
  • на північ від Суджі, в районі Камишівки;
  • на північний захід від Суджі, в районі Погребки та Малої Локні;
  • на південь від Суджі, в районі Плехового 25 та 26 жовтня.

Луганська область

Росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW фото 2
Фото: ISW

26 жовтня російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених успіхів не досягли. Один із російських військових блогерів стверджував, що російські сили просунулися на південь від Куп'янська в районах Колесниківки та Кругляківки, на південний схід від Куп'янська біля Вишневого, а також на північний захід від Кремінної в районі Терного, але ISW не знайшов візуальних доказів цих тверджень.

Російські війська продовжували наступальні операції:

  • на північний схід від Куп'янська, в районі Синьківки;
  • на північ від Куп'янська, в районах Голубівки та Кондрашівки;
  • на південь від Куп'янська, в районі Кругляківки;
  • на південний схід від Куп'янська, біля Степової Новоселівки та Вишневого;
  • на захід від Сватова, в районі Первомайського;
  • на північний захід від Кремінної, в районах Терного, Греківки, Невського та Макіївки;
  • на захід від Кремінної, в районі Торського;
  • на південь від Кремінної, біля Григорівки;
  • на південний захід від Кремінної, в районах Серебрянки та Серебрянського лісництва.

Донецька область

Росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW фото 3
Фото: ISW

Російські війська продовжували наступальні операції на північному сході Сіверська в районі Білогорівки та на південному сході Сіверська в районі Івано-Даріївки та Виїмки 25 та 26 жовтня, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Часового Яру 25 та 26 жовтня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW фото 4
Фото: ISW

Російські війська продовжували наступальні операції на схід від Курахового в районі Хостре та Далекого 25 та 26 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW фото 5
Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Донецька в районі Вугледару. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що війська РФ просунулися на захід від Перемоги (на південний захід від Донецька). Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Золотої Ниви і на північ і північний захід від Пречистівки.

Нагадаємо, противник завдав за минулу добу один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: озброєння наступ ISW Курщина війна Україна ЗСУ

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