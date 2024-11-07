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«Обійми з Путіним не допоможуть». Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Обійми з Путіним не допоможуть». Зеленський звернувся до лідерів ЄС
Президент виступив на саміті Європейської політичної спільноти
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави наголосив, що за агресію повинна платити Росія, а не Україна

Президент Володимир Зеленськи виступив на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. Він подякував партнерам за підтримку України, водночас зазначивши, що для захисту потрібна «достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах».

«Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», – заявив він.

Президент наголосив, що більшість країн-учасниць саміту долучилися до роботи дипломатичної системи, яка може підштовхнути Росію до справедливого миру.

«Ця війна відбувається на українській землі. Україна вдячна за всю підтримку з боку наших партнерів, ми відкриті до будь-яких конструктивних ідей заради досягнення справедливого миру для нашої країни. Але саме Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни», – додав він.

Зеленський також повторив, що за агресію повинна платити Росія, а не Україна, щоб уникнути подальших територіальних претензій з боку Кремля «всім навколо – від країн Балтії до Балкан». Очільник України назвав неспроможними «певні європейські підходи», нагадавши, що чим ближче країна розташована до Росії, то слабше концепція нейтралітету.

Говорячи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, Зеленський констатував, що європейські лідери та лідери альянсу бачать гарантії безпеки в НАТО, і Україна «взяла це до відома». Він подякував країнам, які підтримують використання коштів із російських активів для захисту України від агресії Росії.

Водночас президент вказав на те, що Росія все ще обходить санкції та отримує прибутки від продажу нафти, щоб продовжувати війну.

Як відомо, президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Варто зазначити, що ЄС під час зустрічі представлятимуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник із закордонних справ Жозеп Боррель. До участі запрошено 47 глав держав та урядів, серед яких лідери України, Туреччини, Великобританії, Швейцарії, Молдови, Сербії, Молдови та низки інших держав.

Формат Європейської політичної спільноти було засновано у 2022 році на тлі російської агресії проти України «з метою об’єднання країн Європейського континенту».

Цьогорічний форум присвячений викликам у сфері безпеки, що стоять перед європейським континентом. До порядку денного також включено питання протидії нелегальній міграції, забезпечення економічної безпеки та боротьби зі зміною клімату.

Зазначалося, що після саміту відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

До слова, Euronews повідомляє, що під час вечері лідерів ЄС у Будапешті, де нині проходить саміт Європейської політичної спільноти, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може приєднати по відеозв'язку переможця президентських виборів у США Дональда Трампа.

Теги: Європейський союз путін президент Угорщина Володимир Зеленський війна росія

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