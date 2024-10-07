Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу: заява Борреля

Жозеп Боррель: «Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться через два тижні, і Путін досягне своїх цілей»

Війна в Україні може закінчитися протягом двох тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Києву. Однак це призведе до досягнення цілей російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель, повідомляє 20minutos.es.

«Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, самі українці. Але головне – як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться через два тижні, і Путін досягне своїх цілей», – зазначив він.

Боррель наголосив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну, щоб у майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність країни, що також важливо для безпеки Європи.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, західні партнери почали новий етап тиску на Київ, аби той став зговірливішим щодо умов припинення війни. Про це пише іспанська газета El Pais. Видання зазначає, що багато оглядачів назвали провальними і навіть катастрофічними результати поїздки президента Володимира Зеленського до США наприкінці вересня. Так, республіканці прямо дали зрозуміти, що першочерговим завданням Києва є піти на поступки Росії задля припинення війни. А президент Джо Байден, хоч і оголосив про новий пакет військової допомоги, але відмовився скасувати обмеження на використання ракет проти Росії.