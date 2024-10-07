Головна Світ Політика
search button user button menu button

Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу: заява Борреля

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу: заява Борреля
Боррель наголосив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель: «Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться через два тижні, і Путін досягне своїх цілей»

Війна в Україні може закінчитися протягом двох тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Києву. Однак це призведе до досягнення цілей російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель, повідомляє 20minutos.es.

«Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, самі українці. Але головне – як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться через два тижні, і Путін досягне своїх цілей», – зазначив він.

Боррель наголосив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну, щоб у майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність країни, що також важливо для безпеки Європи.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, західні партнери почали новий етап тиску на Київ, аби той став зговірливішим щодо умов припинення війни. Про це пише іспанська газета El Pais. Видання зазначає, що багато оглядачів назвали провальними і навіть катастрофічними результати поїздки президента Володимира Зеленського до США наприкінці вересня. Так, республіканці прямо дали зрозуміти, що першочерговим завданням Києва є піти на поступки Росії задля припинення війни. А президент Джо Байден, хоч і оголосив про новий пакет військової допомоги, але відмовився скасувати обмеження на використання ракет проти Росії.

Читайте також:

Теги: війна путін Європа суверенітет переговори Боррель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вступ до НАТО в обмін на території стає прийнятним сценарієм, а гарантії безпеки від НАТО щедрою компенсацію з боку Заходу»
НАТО в обмін на території. Чи може бути таким фінал війни?
Вчора, 07:21
Заставодавцями політика виступили співробітники вишу, з якими Одарченко раніше працював
Україна стягує 15 млн грн застави з нардепа-втікача
23 вересня, 16:00
Тарас Ілля – поет, лауреат премії імені Олеся Гончара
На війні загинув син українських поетів
22 вересня, 14:48
Внаслідок російської атаки по Одесі четверо цивільних людей поранені
Росія вдарила ракетою по Одесі: є поранені
20 вересня, 15:51
Зеленський представить новий план миру
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
20 вересня, 14:10
Берсе став новим генсеком Ради Європи
Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України своїм пріоритетом «номер один»
19 вересня, 09:58
Росія цього тижня атакувала Україну 30-ма ракетами
Зеленський повідомив, скільки боєприпасів використала Росія проти України цього тижня
15 вересня, 10:12
Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW
Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW
12 вересня, 08:21
У 18 років Іван Сухацький добровольцем став на захист України
Чернігівщина втратила 20-річного захисника. Згадаймо Івана Сухацького
8 вересня, 09:00

Політика

Андрій Мельник прокоментував чутки про призначення послом в ООН
Андрій Мельник прокоментував чутки про призначення послом в ООН
Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу: заява Борреля
Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу: заява Борреля
Литва розпочала масштабні навчання за участю країн НАТО
Литва розпочала масштабні навчання за участю країн НАТО
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
Фіцо заявив, що відвідає Москву наступного року
Фіцо заявив, що відвідає Москву наступного року
Більшість казахстанців підтримали будівництво атомної електростанції на референдумі
Більшість казахстанців підтримали будівництво атомної електростанції на референдумі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
60K
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
39K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
19K
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua