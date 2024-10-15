Соратник Зеленського пояснив, чому План перемоги спочатку обговорили не в Україні

З Планом перемоги на сьогодні вже ознайомлені ключові союзники: США, Британія, Франція, Італія та Німеччина

Те, що глава держави спершу поділився своїм планом із Заходом, а потім вже з українськими парламентарями, є логічно. Про це у коментарі «Главкому» зазначив народний депутат від «Слуги народу» Вадим Галайчук. Парламентар пояснює: розгляд плану перемоги розпочався із західними партнерами, оскільки саме їхня допомога є ключовою. Про це йдеться у матеріалі «Главкома», якому вдалося отримати перші ексклюзивні деталі завтрашньої події в Раді.

За даними джерел видання, з Планом перемоги вже ознайомлені: США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.

«План давно обговорюється, починається його обговорення з розмов з нашими західними партнерами, оскільки саме їхня допомога є ключовим питанням. До речі, якраз партнери періодично нам закидають, що, мовляв, якщо хочете нашої активної участі і допомоги, то, будь ласка, консультуйтесь з нами і давайте нам заздалегідь інформацію щодо своїх потреб. Тому це абсолютно правильний порядок дій», – зазначив парламентар у коментарі «Главкому».

Нагадаємо, Україна підготувала План перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою 16 жовтня.

Одразу після представлення Плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.