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Фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Парамонова доправили до прифронтових лікарень сучасне обладнання

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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Фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Парамонова доправили до прифронтових лікарень сучасне обладнання
Медичне обладнання критично потрібне для лікарень та шпиталів, що першими приймають поранених військових та пересічних громадян
фото: paramonovfund.com.ua

Медзаклади отримали апарати для штучної вентиляції легень, штучні нирки, апарати для непрямого масажу серця

Лікарні, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, отримали у своє розпорядження потрібне новітнє медичне обладнання. Ця велика гуманітарна місія виконана завдяки співпраці БФ молодіжної ініціативи «Надія», Фонду Дениса Парамонова та їх партнерів 

Медичні заклади у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській областях отримали апарати для штучної вентиляції легень, штучні нирки Prismaflex, а також апарати для непрямого масажу серця EasyPulse. Крім цього, їм надано апарати для вакуумної терапії і зарядні станції.

За словами засновника благодійного фонду та мецената Дениса Парамонова, сьогодні саме прифронтові лікарні мають отримувати підвищену увагу від усіх, хто хоче допомогти в їхньому оснащенні.

«Медичні заклади на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині сьогодні здебільшого працюють цілодобово і у посиленому режимі. Кількість пацієнтів тут настільки велика, що подекуди лікарі знаходяться на робочому місці по кілька змін поспіль. Це дуже виснажує медиків, але іншого виходу немає – потрібно лікувати людей та проводити надскладні операції. Саме тому ми забезпечили місцеві лікарні найсучаснішим обладнанням. Воно дозволить значно покращити якість медпослуг, а також дозволить полегшити труд лікарів», – розповів Денис Парамонов.

Фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Парамонова доправили до прифронтових лікарень сучасне обладнання фото 1
фото: paramonovfund.com.ua

У свою чергу голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник парламентського комітету з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль зазначив, що подібні гуманітарні місії виконуються не у перше саме у прифронтових областях країни, де у лікарнях ратують життя поранених захисників України та цивільних.

«Завдяки обʼєднанню зусиль з Фондом Дениса Парамонова ми змогли посилити медиків, яким передали 4 апарати штучної вентиляції легень, 10 апаратів «штучна нирка», які допомагають рятувати життя, а також кінцівки пацієнтам з посттурнікетним синдромом, 10 апаратів вакуумної терапії, завдяки яким в рази швидше загоюються рани на тілі захисників, а також 10 EasyPulse-пристроїв серцево-легеневої реанімації, які повертають до життя пацієнтів із зупинкою серця за рахунок його непрямого масажу. Крім того, ми передали в зону бойових дій більше трьохсот зарядних станцій, які забезпечать живлення навіть в умовах відсутності електроенергії», – зазначив Валерій Дубіль.

Фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Парамонова доправили до прифронтових лікарень сучасне обладнання фото 2
фото: paramonovfund.com.ua

Вищезазначене медичне обладнання критично потрібне для лікарень та шпиталів, що першими приймають поранених військових та пересічних громадян. Ті ж штучні нирки, апарати ШВЛ та для непрямого масажу серця вже неодноразово доводили свою ефективність саме у критичні моменти.

«Життя – це найголовніше. І наші медики – це ті люди, які вміють його рятувати, здавалося б, у самих безвихідних ситуаціях. А наявність критично необхідного для цього обладнання – у рази підвищує ефективність зусиль, які лікарі на це витрачають. Наша ж місія – робити все, аби лікарні мали необхідну технічну базу, тобто допомагати рятувати життя. Саме цим ми займаємося з перших днів повномасштабного вторгнення, і продовжимо займатися до завершення цієї війни. Дякую партнерам, зокрема фонду Дениса Парамонова та його команді, за те, що поділяють наші цінності та регулярно приєднуються до наших гуманітарних місій», – додав Валерій Дубіль.

Фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Парамонова доправили до прифронтових лікарень сучасне обладнання фото 3
фото: paramonovfund.com.ua

Наостанок благодійники висловили щиру подяку українським медикам, які щоденно у надважких умовах повертають з того світу, лікують та допомагають відновитися тисячам захисників і захисниць, а також цивільним.

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Теги: фронт Україна лікарня війна

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