Головна Країна Політика
search button user button menu button

Війна в Україні може завершитися у 2025 році? Заява Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Україні може завершитися у 2025 році? Заява Зеленського
Володимир Зеленський під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
фото: скріншот з відео

«У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухатися до миру та тривалої стабільності», – Зеленський

Президент України Володимир зеленський заявив, що ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році. Про це він повідомив під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа», передає Reuters.

«У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухатися до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією. 

Читайте також:

Теги: переговори перемога росія Україна війна Хорватія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Джонсон та Джо Байден куди більше допомогли Україні, ніж Маргарет Тетчер та Буш-старший
Чи дійсно сучасні західні політики більш нерішучі, ніж їх попередники?
15 вересня, 20:24
Чергового саміту миру у листопаді не буде
Чи потрібен Саміт миру, якщо не буде гарантій безпеки?
Сьогодні, 13:19
Молодша сестра Да Вінчі Олександра Коцюбайло підписала контракт з армією
Сестра Да Вінчі підписала контракт з батальйоном імені свого брата
12 вересня, 14:49
фото: «Парламентская газета»
Кремль покарав співробітників британського посольства через «шпигунство»
13 вересня, 09:25
Момент влучання дронів у склад боєприпасів у Торопці
Атака на склади боєприпасів у Торопці. ISW оцінив наслідки
19 вересня, 08:48
ЦАХАЛ повідомляє, що 27 вересня було ліквідовано Хасана Насраллу
Ізраїль ліквідував лідера «Хезболли» Хасана Насраллу
28 вересня, 11:20
Катування полонених військовослужбовців в РФ широко розповсюджені і відбуваються з благословення керівництва Росії
Скільки українців загинули в російському полоні: дані Міноборони
4 жовтня, 11:33
До свого призначення у серпні 2017 року на посаду посла в США Антонов працював у департаменті з питань безпеки та роззброєння МЗС РФ
Росія відкликала свого посла зі США, який працював на посаді з 2017 року
6 жовтня, 18:42
Радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна розповіла про Глобальний саміт миру
У листопаді не відбудеться другий Саміт миру: радниця Єрмака повідомила деталі
Вчора, 17:10

Політика

Міненерго спростувало прогноз ООН про тривалі відключення світла взимку
Міненерго спростувало прогноз ООН про тривалі відключення світла взимку
Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild
Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild
Війна в Україні може завершитися у 2025 році? Заява Зеленського
Війна в Україні може завершитися у 2025 році? Заява Зеленського
Стало відомо, коли Україна підготує документ з умовами завершення війни
Стало відомо, коли Україна підготує документ з умовами завершення війни
Зеленський цього тижня зустрінеться з Папою Римським
Зеленський цього тижня зустрінеться з Папою Римським
Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво
Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
29K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
26K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
5932
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
4322
Нардеп назвав переваги економічного бронювання: до чого тут сім'я Круп

Новини

СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua