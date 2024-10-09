Війна в Україні може завершитися у 2025 році? Заява Зеленського

«У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухатися до миру та тривалої стабільності», – Зеленський

Президент України Володимир зеленський заявив, що ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році. Про це він повідомив під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа», передає Reuters.

«У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухатися до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією.