ЄС розглядає можливість збільшення допомоги Україні в разі відмови Трампа – Bloomberg

Раніше Трамп заявляв, що Сполучені Штати повинні вийти з війни в Україні, а Європа недостатньо підтримує Київ

Європейські чиновники обговорили, чи буде блок готовий й надалі підтримувати Україну у війні з Росією під час зустрічі в Будапешті у четвер, 7 листопада. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Основне занепокоєння Європи полягає в тому, що Дональд Трамп прагне перекласти на неї «фінансовий тягар» війни. Лідери Європейського Союзу намагаються зʼясувати, чи зможуть вони продовжити військову підтримку України, якщо Трамп вирішить припинити допомогу з боку США. Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії, що швидко припинить бойові дії в Україні, однак був неоднозначним у своїй підтримці Києва.

«Якщо ми сьогодні говоримо про можливість миру, то це тому, що українці виявили надзвичайну мужність, а Захід підтримав Україну. Проте подивимося, як розвиватиметься сценарій найближчими тижнями», – заявила премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

У той час, як деякі стверджували, що Європі слід дочекатися інавгурації Трампа в січні, щоб дізнатися про його наміри щодо України, інші заявили, що лідери не можуть дозволити собі таку розкіш, і Європейська комісія має висунути пропозиції про те, як блок відреагує на припинення допомоги з боку США.

Як зазначає Bloomberg, Трамп уже розпочав перший раунд телефонних дзвінків з європейськими лідерами. Принаймні, в одній із цих розмов обговорювався підхід Трампа до переговорів із Путіним, згідно з даними джерела. Як зазначив чиновник на умовах анонімності, Трамп дав зрозуміти, що він усвідомлює, що не може просто підштовхнути Україну до поступок Путіну, не отримавши нічого натомість.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що тепер «відкрито питання» про те, чи нададуть США та ЄС останній пакет допомоги у розмірі €50 млрд.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.