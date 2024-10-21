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Ветерани та члени їх родин отримають гранти від держави на розвиток бізнесу

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Ветерани та члени їх родин отримають гранти від держави на розвиток бізнесу
1150 ветеранів та других з їхнього подружжя отримають гранти від держави
фото з відкритих джерел

За даними Мінекономіки, завдяки фінансовій підтримці ветерани зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрямки діяльності

Ще 82 ветерани та другі з їхнього подружжя визнані переможцями за підсумками дев’ятнадцятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 42 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Про це пише Мінекономіки.

Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на 540 млн грн.

«Маємо вже 1150 переможців ветеранського компоненту програми «Власна справа», які отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу. Завдяки фінансовій підтримці 70% з них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрямки діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля», – зазначила Тетяна Бережна.

Загалом держава інвестує через гранти у бізнес ветеранів та членів їхніх родин вже 540 млн грн. Розвиваючи свій бізнес підприємці-ветерани також створять понад 2 тисячі робочих місць в усіх регіонах країни.

Держава інвестує через гранти у бізнес ветеранів
Держава інвестує через гранти у бізнес ветеранів
Мінветеранів

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

  • до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн – для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;
    до 250 тис. грн та до 500 тис. грн – для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

Для отримання гранту в діапазоні від 500 тисяч до 1 мільйона гривень, ветеран повинен бути зареєстрований як фізична особа-підприємець не менше трьох років. Крім того, надання такого гранту передбачає співфінансування з боку отримувача у співвідношенні 70 на 30.

Це означає, що грантоотримувач має внести 30% власних коштів, а 70% фінансування надасть держава у вигляді гранту.

Раніше президент України Володимир Зеленський дозволив у період дії воєнного стану призначати на деякі державні посади військовослужбовців в інтересах оборони держави та її безпеки посади.

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Теги: ветеран Мінекономіки бізнес Україна грант

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Особисті фінанси

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