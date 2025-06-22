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Садовий шукає аргументи, щоб переманити вчителя-зірку ТікТоку до Львова

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Садовий шукає аргументи, щоб переманити вчителя-зірку ТікТоку до Львова
Садовий: я теж хотів би мати в дитинстві такого вчителя фізики
фото: Андрій Садовий

Міський голова Львова Садовий запрошує київського вчителя фізики та зірку ТікТоку до Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив захоплення київським учителем фізики та інформатики Русланом Циганковим, відомим своєю неординарністю та активною громадянською позицією. Садовий навіть публічно запросив вчителя переїхати до Львова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Львова.

Руслан Ігорович Циганков – вчитель фізики та інформатики одного зі столичних ліцеїв, який підкорює учнів своєю простотою, щирістю та справедливістю. Його методи викладання вражають: він танцює тектонік, знімає ТікТок-відео, влаштовує лотереї та при цьому встигає активно допомагати військовим.

Садовий шукає аргументи, щоб переманити вчителя-зірку ТікТоку до Львова фото 1
фото: ruslan.tsyhankov/instagram

Садовий шукає аргументи, щоб переманити вчителя-зірку ТікТоку до Львова фото 2
фото: ruslan.tsyhankov/instagram

«Так, я теж хотів би мати в дитинстві такого вчителя фізики. Але добре, що такі вчителі є в наших дітей», – зазначив Андрій Садовий. Він навіть звернувся до користувачів соцмереж з проханням допомогти переконати Руслана Ігоровича переїхати до Львова: «У коментарях можете написати свої аргументи, чому Руслан Ігорович має переїхати до Львова – бо в мене вже закінчилися».

Садовий шукає аргументи, щоб переманити вчителя-зірку ТікТоку до Львова фото 3
скріншот

Свою популярність вчитель використовує на благо українських захисників. Він регулярно проводить збори коштів для військових, а придбані машини особисто доставляє на фронт.

Садовий шукає аргументи, щоб переманити вчителя-зірку ТікТоку до Львова фото 4
фото: ruslan.tsyhankov/instagram

У відповідь військові передають йому шеврони, прапори та інші пам'ятні подарунки, які Руслан Ігорович дбайливо зберігає у шкільному класі, перетворюючи його на своєрідний музей сучасної української історії.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий джерелом своєї енергії вважає регулярний подружній секс та спілкування з людьми. Про це він розповів під час зустрічі з підприємцями у Львові.

Теги: Львів Андрій Садовий вчитель соцмережі

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