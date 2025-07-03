ЄС інвестує у залізничне сполучення Львів–Польща

Україна отримає €76 млн від ЄС на будівництво євроколії Львів–Польща

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні €76 млн грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом та кордоном з Польщею. Проєкт «Укрзалізниці» був схвалений Координаційним комітетом програми Connecting Europe Facility (CEF). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Цей проєкт є першою повноцінною ділянкою майбутнього прямого залізничного сполучення європейською колією (стандарт 1435 мм) з Європою: Скнилів – Мостиська ІІ.

«Євроколія – це коротший час у дорозі, нові можливості для транзиту, розвантаження пунктів пропуску. І водночас – це інвестиція в економічну стійкість України, розвиток торгівлі, підсилення експорту, нові можливості для бізнесу та логістики. Це чіткий сигнал, що Україна вже частина європейської транспортної мережі, і наша інтеграція відбувається не колись у майбутньому, вона триває зараз», – підкреслив Олексій Кулеба.

Віцепрем’єр-міністр назвав цей проєкт «надважливим», особливо в умовах повномасштабної війни, коли йдеться про здатність країни забезпечувати стабільність, рух та взаємодію з партнерами. Це відбувається попри виклики повномасштабного вторгнення – закритих аеропортів, портів та пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, підвищення тарифів на перевезення контейнерів з масою брутто понад 26 тонн, яке ініціює Укрзалізниця, зведе нанівець розвиток інтермодальних перевезень і стане кроком назад від європейської інтеграції. Це також призведе до збитків для самої УЗ у розмірі півмільярда гривень. Про це йдеться у листі Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) до міністра розвитку Олексія Кулеби.

«Залізнична інфраструктура України залишається основою критичних вантажопотоків і є фундаментом логістичної та економічної стійкості держави. Тому всі зміни у тарифному регулюванні повинні оцінюватись не лише з точки зору короткострокового ефекту для підприємства, а й через призму довгострокової макроекономічної стабільності, збереження експортного потенціалу, розвитку транзитного значення України та підвищення інвестиційної привабливості», – зауважили в ICC Ukraine.