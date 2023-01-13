Злякався вибухів: в Очакові помер трирічний хлопчик

Лікарі констатували клінічну смерть, сьогодні хлопчика поховали рідні

В Очакові Миколаївської області помер трирічний хлопчик, дитина злякалася гучних вибухів. Про це повідомив народний депутат Олександр Пасічний.

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Лікарі констатували клінічну смерть, сьогодні хлопчика поховали рідні.

«Страшенна новина прийшла з багатостраждального Очакова. Сьогодні рідні поховали трирічного Ростислава Присяжного. Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався 9 січня. Це той випадок, про який в народі кажуть «перелякався до смерті». Не можу собі уявити горе батьків та родичів. Це – горе для всіх нас. Як можна представити, що в цій страшній вбивчий війні загинуло безневинне дитя», - написав нардеп.

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Раніше повідомлялося, що в Авдіївці трагічно померла шестирічна дівчинка. Серце дитини не витримало життя під обстрілами у підвалі. Родина дівчинки, її бабуся та дідусь, евакуюватися відмовлялися.

Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.