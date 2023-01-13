Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Злякався вибухів: в Очакові помер трирічний хлопчик

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Злякався вибухів: в Очакові помер трирічний хлопчик
У дитини розірвалося серце від переляку
фото з відкритих джерел

Лікарі констатували клінічну смерть, сьогодні хлопчика поховали рідні

В Очакові Миколаївської області помер трирічний хлопчик, дитина злякалася гучних вибухів. Про це повідомив народний депутат Олександр Пасічний.

Лікарі констатували клінічну смерть, сьогодні хлопчика поховали рідні.

«Страшенна новина прийшла з багатостраждального Очакова. Сьогодні рідні поховали трирічного Ростислава Присяжного. Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався 9 січня. Це той випадок, про який в народі кажуть «перелякався до смерті». Не можу собі уявити горе батьків та родичів. Це – горе для всіх нас. Як можна представити, що в цій страшній вбивчий війні загинуло безневинне дитя», - написав нардеп.

Раніше повідомлялося, що в Авдіївці трагічно померла шестирічна дівчинка. Серце дитини не витримало життя під обстрілами у підвалі. Родина дівчинки, її бабуся та дідусь, евакуюватися відмовлялися. 

Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: депутат смерть Миколаїв небезпека дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольщину з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії
Масовані артобстріли, поранені діти. Ситуація в регіонах станом на 22 грудня
22 грудня, 2022, 09:41
Кількість постраждалих в Очакові зростає
Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина
9 сiчня, 21:55
Росіяни знову вдарили по Херсонщині: серед постраждалих дитина
Росіяни знову вдарили по Херсонщині: серед постраждалих дитина
28 грудня, 2022, 13:02

Події в Україні

Українські десантники показали фото з Соледара
Українські десантники показали фото з Соледара
Злякався вибухів: в Очакові помер трирічний хлопчик
Злякався вибухів: в Очакові помер трирічний хлопчик
Бої за Соледар тривають: Генштаб повідомив, що відбувається на Бахмутському напрямку
Бої за Соледар тривають: Генштаб повідомив, що відбувається на Бахмутському напрямку
Банкова назвала наступну ціль Росії в Україні
Банкова назвала наступну ціль Росії в Україні
Завод Baykar в Україні запрацює: посол Василь Боднар назвав дату
Завод Baykar в Україні запрацює: посол Василь Боднар назвав дату
New York Times: Захід вже допомагає ЗСУ готуватися до весняного контрнаступу
New York Times: Захід вже допомагає ЗСУ готуватися до весняного контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
66K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
66K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
38K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
33K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
31K
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Сьогодні, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту