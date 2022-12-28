Росіяни знову вдарили по Херсонщині: серед постраждалих дитина

Через ворожий обстріл постраждали троє людей

Російські терористи сьогодні обстріляли село Кізомис на Херсонщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Через ворожий обстріл постраждали троє людей. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою», – йдеться в повідомленні.

Всіх постраждалих доставили до лікарні.

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Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли пологовий будинок Херсона. У закладі перебували породіллі.

27 грудня російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.

До слова, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.