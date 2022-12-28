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Росіяни знову вдарили по Херсонщині: серед постраждалих дитина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни знову вдарили по Херсонщині: серед постраждалих дитина
фото ілюстративне

Через ворожий обстріл постраждали троє людей

Російські терористи сьогодні обстріляли село Кізомис на Херсонщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Через ворожий обстріл постраждали троє людей. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою», – йдеться в повідомленні.

Всіх постраждалих доставили до лікарні.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли пологовий будинок Херсона. У закладі перебували породіллі.

27 грудня російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.

До слова, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині. 

Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна

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