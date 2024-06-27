Зміцнення оборони: Умєров і Сирський відвідали воїнів на Сіверському напрямку (фото)

Рустем Умєров: «Разом з головнокомандувачем Збройних сил України працювали на пункті управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку»

Міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідали пункт управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку. Про це міністр Умєров повідомив у Facebook.

«Разом з головнокомандувачем Збройних сил України працювали на пункті управління однієї з механізованих бригад на Сіверському напрямку. Обговорили питання посилення бойових позицій та забезпечення всім необхідним для ефективного виконання завдань. Вдячний кожному військовослужбовцю за їхню відданість та професіоналізм», – зазначив міністр оборони.

За словами Умєрова, він також «відвідав командний пункт оперативно-тактичного угруповання українських військ на Харківському напрямку (ОТУ Харків)».

«Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Михайла Драпатого. Обговорили поточну ситуацію та подальші кроки для зміцнення оборони на цій ділянці фронту», –зазачив очільник Міноборони.

«Військовослужбовці показали високий рівень готовності та мотивації», –додав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та новий командувач Об’єднаних сил генерал Андрій Гнатов побували на Донеччині.