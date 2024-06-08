Безугла повернулася з фронту й зробила чергову гучну заяву

Надепка закликала Сирського піти у відставку

Село Роботине на Запорізькому напрямку нібито вже як кілька тижнів не контролюють Сили оборони. І віднедавна це ж буцімто стосується і Кринок на Херсонському напрямку. Таку думку висловила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook.

Нардепка розповіла, що, повернушись із фронту, вона ініціювала засідання Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Основним доповідачем на засіданні був начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич.

«Баргилевич на пальцях (ніяких матеріалів не підготували) розказував, яка важка, але контрольована ситуація. Чому важливо тримати Кринки і яке критичне значення має Роботине. Як фортифікації першої лінії будують підрозділи відповідно до потреб, а Генштаб надає методичну підтримку ОВА для другої і третьої ліній. Що по Харківщині всі бойові розпорядження були. На запитання, чому на напрямку удару росіян була тільки 125-та ТРО, а у Вовчанську не було жодного підрозділу ЗСУ, ухилявся від відповіді. Загалом, наговорив багато. Цього разу нарешті ми мали протоколювання засідання, і частину протоколу можна буде назвати «як ми про...ли вторгнення, 2024», – написала Безугла.

Нардепка стверджує, що в доповіді генерала Баргилевича містилася неправда інформація щодо сіл Кринки й Роботине.

«Роботине вже кілька тижнів не наше. І про це мовчать. Роботине – єдиний результат контрнаступу Залужного, село в низині, яке стало кладовищем життів, західної техніки та самовпевненості генералітету. Тепер ще це для мене символ брехні і «нічого не змінилося», – зауважила Безугла.

За її версією, також ЗСУ вже не контролюють село Кринки на лівобережжі Херсонщини, де Сили оборони мали плацдарм.

«І Кринки де факто вже теж (не контролюють Сили оборони, – «Главком») – недавно. Кринки – кривавий проєкт Содоля (командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенан Юрій Содоль), який пішов на підвищення, щоб втратити Авдіївку і прогавити Харківщину. Генерали, ви вважаєте, що союзники дурні, вони не бачать із супутників, що і як відбувається? Серйозно? В соцмережах і на карті Deep State більше правди», – обурилася нардепка.

Крім того, вона закликала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського піти у відставку.

«Олександре Станіславовичу, ідіть на ВЛК! Відкрийте нам шанси, ідіть, просто йдіть. Армія може воювати, перемагати, але без Вас та усіх цих фракційних, нам треба нові командири! Не душіть! Армії треба кисень», – написала Безугла.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що село Роботине у Запорізькій області нібито перейшло під контроль Збройних сил РФ.

Чутки про нібито захоплення Роботиного російськими військами прокоментував лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс». Він наголосив, що ця інформація – неправдива, назвавши Bild «німецькою жовтою пресою».

Військовий повідомив, що більша частина села – це сіра зона. З його слів, та немає жодного живого російського бійця, Сили оборони стежать за ситуацією та завдають ударів по ворогу.