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Ракети для ППО та безпілотники: Пісторіус в Одесі оголосив про нову допомогу для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ракети для ППО та безпілотники: Пісторіус в Одесі оголосив про нову допомогу для ЗСУ
фото: Укрінформ

Пісторіус розповів, що частина матеріалів невдовзі прибуде до України

Сьогодні, 30 травня, міністр оборони Німеччини прибув з неоголошеним візитом до України й разом з українським колегою Рустемом Умєровим відвідав Одесу. Міністр оголосив про новий пакет підтримки для України на 50 млн. євро. Про це пише DPA.

Як зазначається, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет озброєнь Німеччини вартістю 500 мільйонів євро під час візиту до Одеси. Поїздка Пісторіуса до України до кінця залишалась в секреті – з міркувань безпеки.

«Ми продовжуватимемо підтримувати вас у цій оборонній битві», – заявив німецький міністр оборони.

Пісторіус розповів, що частина матеріалів невдовзі прибуде до України. 

Видання Handelsblatt повідомляє, що новий пакет озброєнь включає велику кількість зенітних ракет Iris-T SLM середньої дальності та меншу кількість ракет SLS меншої дальності.

Німеччина викупить у США три пускові установки HIMARS для України - Пісторіус9 травня 2024, 18:00 • 65030 переглядiв

Він також включає безпілотники для розвідки та ведення бою в Чорному морі, а також терміново необхідні запасні частини, такі як замінні труби для артилерійських систем і замінні двигуни для бойових танків Leopard. 

Окрім того, з 2025 року почнеться постачання 18 нових колісних гаубиць новітньої конструкції. Також Німеччина фінансуватиме курси навчання для українських техніків і безперешкодний супутниковий зв'язок.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів територією Росії. Шольц змінив свою позицію протягом кількох останніх днів. Ще 28 травня канцлер ФРН заявляв, що не бачить підстав для розширення зони західної зброї у війні. Він нагадав, що щодо постачання німецької зброї Києву існують «чіткі правила, які були погоджені з Україною і які працюють».

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Теги: Німеччина військова техніка Рустем Умєров

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