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«Здивований». Зеленський на Донбасі розповів, чого розлютився на деяких урядовців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Здивований». Зеленський на Донбасі розповів, чого розлютився на деяких урядовців
Зеленський провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський анонсував розмову з низкою урядовців у Києві

Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та новий командувач Об’єднаних сил генерал Андрій Гнатов перебувають на Донеччині. Про це президент повідомив у Telegram.

«Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам», – зазначив він.

Крім того, Зеленський провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей.

«Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла», – пояснив президент.

Зокрема, Зеленський анонсував розмову з низкою урядовців у Києві

«І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки», – каже очільник України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

«Обговорили кадрові питання у ЗСУ. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова», – наголосив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова.

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Теги: війна Донеччина чиновник Володимир Зеленський президент Олександр Сирський

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