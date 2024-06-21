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Окупанти просунулися поблизу Часового Яру: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти просунулися поблизу Часового Яру: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

У російських військ є проблеми на Херсонщині через ефективну українську радіоелектронну боротьбу

Російські війська нещодавно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. За оцінкою аналітиків, якщо російські війська зможуть належним чином використати це просування, вони можуть атакувати Часів Яр з півночі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Вовчанська, відбили кілька позицій та просунулися вздовж вулиці Соборної. Українські війська зберігають позиції в цьому районі, Речник Угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин повідомив, що з ранку 20 червня російські обстріли під Вовчанськом зменшилися.

Російські війська 19 і 20 червня продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. 

Окупанти нещодавно здійснили механізовану атаку чисельністю приблизно взвод на сіверському напрямку та, як повідомляється, станом на 20 червня досягли незначн5ого просування в інших районах.

Російські війська нещодавно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. Зазначається, що якщо російські війська зможуть належним чином використати це просування, вони можуть атакувати Часів Яр з півночі та загрожувати українським позиціям у центрі населеного пункту без необхідності перетинати каналізовану місцевість, щоб увійти до Часового Яру. Російські війська ще не змогли перетнути канал там, де він проходить над землею в мікрорайоні Каналу.

Армія РФ нещодавно просунулася на північний захід і південний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 червня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на південному березі Самойлової балки на північний схід від Сокіла (на північний захід від Авдіївки).

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Також РФ продовжила наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Урожайного та Времівки (обидва на південь від Великої Новосілки).

20 червня на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки (на північний захід від Роботиного) тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту не було.

19 і 20 червня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринок. Російський блогер заявив, що російський військовослужбовець, який діє на херсонському напрямку, заявив, що у російських військ є проблеми через ефективну українську радіоелектронну боротьбу (РЕБ). 

Теги: війна Генштаб фронт Часів Яр

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