На Харківському напрямку загинув громадський діяч Микола Коханівський

Під час Революції гідності Коханівський очолив одну із сотень Самооборони Майдану, яку сформували переважно з членів ОУН - націоналістичної організації, до якої на той час належав і він сам

З початком російсько-української війни громадський активіст брав участь в АТО, зокрема захищав Донецький аеропорт

Біля Вовчанська на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський. Першою про це повідомила дружина Степана Хмари – Роксолана Хмара.

«Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з-під обстрілів... Він був кращим з кращих. Він був другом, соратником, рідним з найрідніших...», – йдеться у повідомленні Роксолани Хмари.

Хмара наголосила, що Коханівський воював з 2014 року, був командиром ОУН, умілим і відданим справі до кінця: «Вони його знищили. Бо він був націоналістом! Справжнім, відданим Україні до кінця». За її словами, Микола Коханівський «загинув в окопі на передовій» на Харківськійкому напрямку.

Згодом, Роксолана Хмара видалила свою публікацію, проте про смерть активіста та захисника почали повідомляти його друзі та колеги.

фото з відкритих джерел

Микола Коханівський народився 25 травня 1971 року в смт Приазовському (Запорізька область). 2003 року переїжджає до Києва, де починає громадську діяльність націозахисного характеру.

Брав участь у Помаранчевій революції. З 19 по 31 грудня 2005 року брав участь у голодуванні біля адміністрації президента проти набуття чинності так званої політреформи, яка змінила президентсько-парламентську форму правління в Україні на парламентсько-президентську.

Першим в Україні розбив у Києві пам'ятник комуністичному діячу, одному з організаторів ВЧК та Голодомору в Україні Григорію Петровському, за що на Миколу Коханівського було заведено першу кримінальну справу.

У 2012 році Микола Коханівський балотувався до Верховної Ради по у мажоритарному окрузі №97 на Київщині від партії Конгрес Українських Націоналістів, посів 11 місце, здобувши 1% голосів.

Був учасником боїв на Грушевського та Інститутській, в тому числі 18-19 лютого 2014 року на Майдані Незалежності. З початком російсько-української війни на Сході на базі Першої Київської сотні ОУН ім. Євгена Коновальця розпочав формування боєздатного підрозділу для захисту суверенітету та Незалежності України. Микола Коханівський перебував на посаді командира Добровольчого батальйону ОУН з початку його створення до серпня 2016 року.

22 червня 2020 – Шевченківський районний суд м. Києва оголосив вирок Провіднику Добровольчого Руху ОУН Миколі Коханівському по справі погрому російських банків. Суд визнав Коханівського винним та присудив йому два роки обмеження волі з відтермінуванням в один рік.