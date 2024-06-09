Як врятувати сім’ю під час війни. Психологиня дала поради парам, які перебувають далеко одне від одного

«Роз’єднаність – це фактор ризику»

Через бойові дії чимало українських родин живуть нарізно. Наприклад, чоловік пішов на фронт, або дружина виїхала за кордон, рятуючись від війни. Щоб партнери, які перебувають у різних контекстах, змогли залишатися разом, їм необхідно мати спільні цінності, спільні плани на майбутнє, спільні мрії, виховання дітей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла кандидатка психологічних наук Марина Діденко.

«Потрібно ділитися контекстами, наприклад, дружина, яка за кордоном, телефонує чоловіку, розповідає, як у них з дітьми справи, що нового. Вони обмінюються фотографіями, спілкуються, влаштовують спільні сніданки чи вечері з відеозв'язком. Те, що вони зможуть розповісти один одному, і стане своєрідним місточком між подружжям. І коли з’явиться можливість об'єднатися, відновити подружні зв’язки, завдяки цим місткам та емоціям це буде легше зробити», – пояснює психологиня.

За словами Марини Діденко, якщо партнери усвідомлять, що зараз потрібно змінити правила взаємодії, то така родина, звичайно, існуватиме. Якщо подружжя не перебудується і прірва між ними, різниця контекстів збільшуватиметься, то такій родині буде важко залишатися разом.

«У кожній родині є свої фактори, які на це впливають, але якщо говорити узагальнено, то так, роз’єднаність – це фактор ризику», – застерігає фахівчиня.

Психологиня наголошує, все залежатиме від того, як швидко партнери перебудують спілкування, скільки вони будуть готові вкладати і скільки матимуть сил та ресурсу для того, щоб це робити.

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній підкреслив, що Росія несе провину за те, що наші діти страждають у ХХІ столітті, у власному домі, в рідній мирній країні: «Бо імперія зла прийшла з війною і відібрала у них дитинство, відібрала рідних, друзів, домівки, всі права і можливості, які вони до того мали. Українські діти знають і бачили те, чого не повинні бачити діти. Вони зростають на уламках власного дитинства».

Раніше екскомандувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош показав фотографію своєї наймолодшої внучки Ольги, яка сильно вразила його.