Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState

Ворог відступив у Серебрянському лісництві на Луганщині

Армія РФ просунулася біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки

Сили оборони України витіснили російських загарбників у частково окупованому селі Кліщіївка, що південніше Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

мапа: DeepState

Окрім Кліщіївки, ворог також відступив і в Серебрянському лісництві на Луганщині.

мапа: DeepState

Водночас окупанти просунулися біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки на Донеччині.

мапа: DeepState

мапа: DeepState

мапа: DeepState

Нагадаємо, що у Вовчанську на Харківщині російські окупанти потрапили в оточення. Про це свідчать заяви російського пропагандиста Анатолія Радова та мапа DeepState.

До слова, триває 843-й день повномасштабної війни. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.

Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.