Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState
Ворог відступив у Серебрянському лісництві на Луганщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Армія РФ просунулася біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки

Сили оборони України витіснили російських загарбників у частково окупованому селі Кліщіївка, що південніше Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState фото 1
мапа: DeepState

Окрім Кліщіївки, ворог також відступив і в Серебрянському лісництві на Луганщині.

Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState фото 2
мапа: DeepState

Водночас окупанти просунулися біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки на Донеччині.

Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState фото 3
мапа: DeepState
Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState фото 4
мапа: DeepState
Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState фото 5
мапа: DeepState

Нагадаємо, що у Вовчанську на Харківщині російські окупанти потрапили в оточення. Про це свідчать заяви російського пропагандиста Анатолія Радова та мапа DeepState.

До слова, триває 843-й день повномасштабної війни. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.

Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії продовжує збільшуватись вартість автомобільного та залізничного перевезення зерна
Санкційні втрати Росії. Ціни на перевезення зерна стрімко зростають
3 червня, 18:06
Противник утримується, активізує оборону у районі Вовчанська, ЗСУ тримає оборону
Російські плани під Харковом під загрозою провалу. Огляд з фронту
29 травня, 11:35
Росія має концепцію «ескалація для деескалації» – у критичній ситуації пальнути по не особливо населеній території противника порівняно невеликим ядерним зарядом
«Покрокова ескалація» Заходу. Чи зможемо ми так перемогти?
6 червня, 21:45
Володимир Зеленський своїм указом відрізав можливості перемовин з Володимиром Путіним. Які є варіанти?
Переговори про мир. Чи це можливо? Війна і право
24 травня, 09:25
«Цей проєкт – про цінності, самопожертву, про надію, любов і непохитну віру в майбутнє нашої країни»
Ода людяності: у Києві відбулася прем’єра документальних фільмів «Гімн життя»
22 травня, 16:01
Українським захисникам доводиться маневрувати наявними силами і засобами, аби відбивати російські атаки
Повітряні сили повідомили, чому вдалося збити лише 60% ракет окупантів
30 травня, 10:53
Затоплений Херсон після підриву росіянами Каховської ГЕС
Річниця катастрофи на Каховській ГЕС: хронологія великої біди і що тепер із територією
6 червня, 00:01
Повернушись із фронту, Безугла ініціювала засідання Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Безугла повернулася з фронту й зробила чергову гучну заяву
8 червня, 09:57
Під час Революції гідності Коханівський очолив одну із сотень Самооборони Майдану, яку сформували переважно з членів ОУН - націоналістичної організації, до якої на той час належав і він сам
На Харківському напрямку загинув громадський діяч Микола Коханівський
10 червня, 20:57

Події в Україні

Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState
Окупанти відступили у Кліщіївці. Оновлення на фронті від DeepState
Росіяни вгатили ракетою по Сумщині: є загиблий та семеро поранених
Росіяни вгатили ракетою по Сумщині: є загиблий та семеро поранених
Масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин
Ситуація у Вовчанську: російські окупанти потрапили в оточення
Ситуація у Вовчанську: російські окупанти потрапили в оточення
Втрати ворога станом на 15 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Дата початку переговорів про вступ України до ЄС. Вибухи в РФ. Головне за ніч
Дата початку переговорів про вступ України до ЄС. Вибухи в РФ. Головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
17K
Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
11K
Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ
8775
Ситуація у Вовчанську: російські окупанти потрапили в оточення
8524
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла
5534
Нардепка Яна Зінкевич вийшла заміж і опублікувала перше фото з весілля

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Вчора, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua