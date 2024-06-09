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Росіяни перекидають чеченський спецназ на Харківщину: ISW пояснив задум

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни перекидають чеченський спецназ на Харківщину: ISW пояснив задум
Російська влада наприкінці травня 2024 року вирішила перекинути підрозділи «Ахмату» на харківський напрямок
фото: ura.ru

За словами речника української групи військ «Хортиця», сили «Ахмату» фактично виконують роль загороджувальних загонів

Росія перекидає підрозділи чеченського спецназу «Ахмат» у район українсько-російського кордону поблизу Харківської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі аналітики не можуть сказати, чи планує російське військове командування негайно залучити ці передислоковані сили до бойових дій, чи хоче використати їх для посилення північного угруповання військ.

Командир чеченського спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов в інтерв’ю російському державному ЗМІ RT 8 червня заявив, що російська влада наприкінці травня 2024 року вирішила перекинути підрозділи «Ахмату» на харківський напрямок.

При цьому речник української групи військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин 8 червня заявив, що сили «Ахмату», по суті, виконують роль загороджувальних загонів, і не виключено, що їх сюди перекинули виключно з цією метою, а не для проведення наступальних дій.

Нагадаємо, що, за даними ISW, на півночі Харківщини російські окупанти, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке (на північ від Липців).

До слова, після початку наступу на Харківщину армія РФ зазнала значних втрат особового складу. Щоб приховати реальний стан справ, пропагандистські канали поширюють відео військових із фейковою озвучкою, які начебто спростовують інформацію про втрати. 

На думку аналітиків, поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.

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Теги: окупанти війна Харківщина фронт

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