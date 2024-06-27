Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року
ЗСУ уразили 15 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та склад з боєприпасами
фото: Генштаб

На Торецькому напрямку бойові дії тривають у шести локаціях

З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби завдавав по території України ракетного удару однією ракетою.

Крім того, відбулось 43 ворожих авіаудари – зокрема, окупанти скинули 57 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли 359 дронів-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження. Так, зокрема, сьогодні Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та склад з боєприпасами. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку. Тут агресор наростив зусилля – загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій.

На Харківському напрямку

Російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

За наявною на цей час інформацією, знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Також уражено 30 ворожих бліндажів.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки і Степової Новоселівки тривають бойові дії.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

За день російські війська 18 разів безуспішно атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Макіївки і Невського, де відбулося близько 80 відсотків від усіх атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Окупанти дев’ять разів атакували поблизу Шумів, Торецька, Дачного і Північного, три боєзіткнення завершились. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Зазнали невдачі всі спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 11 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Понад половина боєзіткнень ще триває.

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки.

29 атак українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають в основному живу силу - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 200 військовослужбовців ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується вісім безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, триває 855-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб боєприпаси повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція росіян на Харківському операційному напрямку все ще продовжується
Великий російський наступ на Харків: проміжні висновки двох тижнів боїв
28 травня, 16:00
Путін знайшов собі нового «друга»
Обійми Кіма з Путіним. Як Сі Цзіньпін реагує на це
Вчора, 15:44
Іван Федоров: «Роботи зі зведення фортифікаційних споруд, які мали виконати за два місяці, ми виконали і переходимо до наступних»
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо Інтерв’ю
30 травня, 06:00
Триває 831-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
3 червня, 07:59
На Київщині в останній день весни буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями гроза
Короткочасні дощі, подекуди з грозами. Погода на 31 травня
31 травня, 06:29
На Київщині повітряна тривога тривала близько години
На Київщині повітряна тривога тривала близько години
2 червня, 03:07
На Київщині сапери ліквідують вибухонебезпечні предмети
На Київщині 18 червня лунатимуть вибухи: ОВА повідомила деталі
18 червня, 12:14
Російські війська продовжували атакувати поблизу та в Вовчанську, а позиційні бої тривали поблизу Глибокого
Аналітики повідомили, що ЗСУ відновили позиції на північний схід від Харкова
25 червня, 06:52
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ
Ворог застосував авіацію: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Вчора, 17:46

Суспільство

Має 110 нащадків: на Рівненщині жінка відзначила своє 95-річчя
Має 110 нащадків: на Рівненщині жінка відзначила своє 95-річчя
Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року
У Польщі помер один із керівників Світового конгресу українців
У Польщі помер один із керівників Світового конгресу українців
Обмін полоненими 31 травня: кожен захисник поскаржився на тортури з боку РФ
Обмін полоненими 31 травня: кожен захисник поскаржився на тортури з боку РФ
У «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації
У «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації
Фляги для ЗСУ за завищеними цінами: нове розслідування закупівель у Міноборони
Фляги для ЗСУ за завищеними цінами: нове розслідування закупівель у Міноборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
8453
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
6134
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5575
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч
4303
Що отримає людина при вступі до армії. Список

Новини

Триває атака "Шахедами": з Півдня дрони прямують на Вінниччину
Сьогодні, 00:23
Смерть дипломата в київському готелі Hilton: у Держдепі прокоментували ситуацію
Сьогодні, 00:10
Президентський палац у Болівії взято штурмом через спробу держперевороту – відео
Вчора, 23:43
Через удар авіабомбами по Дергачах на Харківщині постраждали троє дітей – фото наслідків «прильоту»
Вчора, 23:20
Конфлікти між цивільними і ТЦК: публічні історії часто вирвані з контексту – Лубінець
Вчора, 23:03
Київ опинився в десятці найгірших для життя міст за версією The Economist
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua