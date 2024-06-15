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Чи вступить НАТО в російсько-українську війну: дипломат спрогнозував розвиток подій

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи вступить НАТО в російсько-українську війну: дипломат спрогнозував розвиток подій
На думку Безсмертного, у Заходу просто не буде іншого виходу, ніж вступити у війну з Росією
фото з відкритих джерел

Світ сьогодні «дивиться на московського фюрера як на клоуна» й все більше групується навколо України

Демократія цивілізованого світу має свої механізми прийняття рішень і їх вступу в дію. Тому вступ країн-партнерів України у війну – це лише питання часу. Таку думку висловив український політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі «Еспресо».

«Я переконаний у тому, що час – єдиний на сьогодні бар'єр у цьому відношенні. Я вже казав, вступ наших партнерів у цю війну – це питання часу, яке пов'язано з тим, що демократія цивілізованого світу має свої механізми прийняття рішень і вступу в дію», – зазначив Безсмертний.

За його словами «нічого і ніяк, навіть у малюсенькій дозі» не вказує можливість порушення питання переговорів з Росією.

Дипломат додав, що світ сьогодні «дивиться на московського фюрера як на клоуна» й все більше групується навколо України.

«Потенціал втягування сил у цю війну зростає, технології зростають, відтак, де тут задній хід» – зауважив Безсмертний.

На його думку, у Заходу просто не буде іншого виходу, ніж вступити у війну з Росією.

«І не через те, що Захід хотітиме допомагати Україні чи не хотітиме. Річ у тім, що нинішній процес приведе до того, що ця психопатична особа (Володимир Путін, – ред.) завдасть удару по країнах НАТО. Оці заяви, які він робив останнім часом… Це психопатична особа, для якої подібні заяви є не позицією. Це анонсування його дій і тільки так це й треба сприймати», – підсумував дипломат.

Роман Безсмертний також наголосив, що за такої динаміки подій вести розмови про можливе закінчення війни шляхом мирних переговорів може тільки «неадекватна людина», яка зовсім не розуміє ситуації, що склалася.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО не відправлятиме свої війська на територію України. Але країни-члени Альянсу зобов'язалися навчати українських бійців.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що відправлення французьких інструкторів в Україну – це «ефективний та практичний» крок, оскільки для оборони Київ «мобілізує набагато більше людей».

До слова, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – «щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість».

Як повідомлялося, Велика Британія наразі не розглядає варіант відправки своїх або військ НАТО в Україну.

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Теги: путін Роман Безсмертний технології демократія роман Велика Британія Єнс Столтенберг президент фронт

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