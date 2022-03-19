Джонсон назвав катастрофічною помилкою вторгнення Путіна в Україну

Борис Джонсон виступив на весняній конференції Консервативної партії у Блекпулі

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку. Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що сьогодні Джонсон виступив на весняній конференції Консервативної партії у Блекпулі. А свою промову він почав із заяви про солідарність із народом України та наголосив, що десятки тисяч британських будинків готові прийняти біженців.

«Кожен день героїчного опору України стає зрозумілим, що Путін зробив катастрофічну помилку, і ви повинні запитати себе, чому він це зробив. Чому він вирішив вторгнутися в цю абсолютно безневинну країну?», – звернувся Джонсон до своїх однопартійців.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів чергові перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Зокрема, Джонсон висловив підтримку Україні.

«Прем'єр-міністр виклав додаткову оборонну допомогу, яку Великобританія має намір надати, і зобов'язався працювати з союзниками на зустрічі НАТО наступного тижня, щоб посилити військову підтримку Україні», – йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін. Як відомо, Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

Також Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні.

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