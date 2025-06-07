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Пресофіцери ДСНС, поранені під час російського обстрілу, показали фото з лікарні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Пресофіцери ДСНС, поранені під час російського обстрілу, показали фото з лікарні
Поранені працівники ДСНС Павло Петров та Інна Жельчик
фото: Instagram/@petrovp.photo

Рятувальники подякували за підтримку й пообіцяв «скоро повернутися в стрій»

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які зазнали поранень унаслідок російського масованого удару по Києву, показали фото з лікарні. Як інформує «Главком», фото опублікував один із потерпілих, керівник пресцентру ДСНС Павло Петров.

Разом із ним до лікарні також потрапила пресофіцерка ДСНС Інна Жельчик.

«Живі, і це головне. По інших питання все вилікується, все загоїться. Дякуємо кожному за підтримку», – написав Петров.

Він подякував за підтримку й пообіцяв «скоро повернутися в стрій».

Нагадаємо, цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 27 осіб. Серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни.

Унаслідок чергового масованого удару по Києву, який російські війська завдали у ніч на 6 червня, поранення отримали пресофіцери ДСНС Києва Павло Петров, який є керівником пресслужби, та Інна Жельчик. 

До слова, у Києві на місці загибелі рятувальників створили меморіал з фото, залишками обладнання та екіпірування пожежників. Всього за декілька годин після атаки та повідомлення про смерть надзвичайників, біля тротуару зʼявився меморіал. Люди зібрали залишки обладнання та екіпірування рятувальників, принесли живі квіти та світлини загиблих.

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Теги: ДСНС обстріл поранення

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