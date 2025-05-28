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У Києві триває набір до дитячих садків: скільки вільних місць лишилося

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві триває набір до дитячих садків: скільки вільних місць лишилося
На зарахування до садочків на 2025/2026 навчальний рік вже подано 15 тис. заявок
фото: Борис Корпусенко

За даними столичної влади, дитячі садочки Києва забезпечені укриттями на 93% від потреби

Столиця продовжує активну підготовку до нового навчального року в закладах дошкільної освіти. В електронній «Системі електронного запису  закладів дошкільної освіти» вже подано 15 тисяч заявок на зарахування до садочків на 2025/2026 навчальний рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.  

Повідомляється, що станом на 27 травня у системі наявні 11 тисяч вільних місць. 5,7 тисячі дітей-киян отримають місце першочергово.

«Усі процеси − прозорі, з чітким алгоритмом, який унеможливлює ручне втручання. Ми вже кілька років послідовно вдосконалюємо електронну систему «СЕЗ ЗДО» і продовжимо це робити», − зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що попри виклики воєнного часу, у пріоритеті − безпека. Станом на сьогодні у садочках забезпечено понад 77,6 тисячі місць в укриттях на 83,9 тисячі учасників освітнього процесу. Це 93% від потреби. 

«Маємо дивитися на ситуацію чесно – знижується народжуваність, багато хто виїхав. Це реальність, яку не можна ігнорувати. У місті є садочки, у яких відвідуваність становить 52%. Тому паралельно з набором працюємо над тим, як оптимізувати мережу і зробити її ефективною, без втрат для родин», − наголосив Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, у школах та дитячих садках Києва триває робота з модернізації інфраструктури, спрямована на підвищення безпеки та забезпечення цифрової доступності. За даними міської влади, наразі в освітніх закладах вже встановлено 1 319 оглядових відеокамер у школах, 123 камери з функцією розпізнавання облич та 13 оглядових камер у дитячих садках. У поточному році заплановано встановити ще близько 1 000 відеокамер у закладах освіти Печерського та Дніпровського районів.

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Теги: Київ діти столиця безпека

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