Головна Вінниця Фото
search button user button menu button

Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото)
фото: ДСНС Вінниччини

У селищі Турбів місцева пожежна команда відбуксирувала з розмитої ґрунтової дороги автівку бригади екстреної медичної допомоги, яка прямувала на виклик

На Вінниччині бійці ДСНС здійснили 23 виїзди з ліквідації негоди. Прибирали повалені дерева з доріг та припаркованих авто, відкачували води із затоплених будівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Через рясні дощі та сильний вітер дерева падали у Вінниці, Хмільнику, Липовці, а також на територіях Жмеринської, Брацлавської, Северинівської, Вінницької, Погребищенської та Тиврівської громад. Відкачування води з підтоплених приміщень проводилось у Жмеринській громаді та у Вінниці», – йдеться у дописі.

Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото) фото 1

ДСНС зауважує, що в обласному центрі рятувальники у кількох випадках допомагали власникам приватних житлових будинків облаштувати дренажні канали для відведення дощової води, що загрожувала підтопленням домоволодінь. Крім того, в селищі Турбів місцева пожежна команда відбуксирувала з розмитої ґрунтової дороги автівку бригади екстреної медичної допомоги, яка прямувала на виклик.

Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото) фото 2
Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото) фото 3

«Вкотре нагадуємо вінничанам про необхідність дотримання правил безпеки під час негоди. Зокрема, власникам транспортних засобів не рекомендуємо паркувати авто під розлогими деревами, біля рекламних щитів та інших великих конструкцій, які можуть становити загрозу у разі сильного вітру чи злив», – йдеться у дописі.

Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото) фото 4
Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото) фото 5

Нагадаємо, що погоду в Україні зараз визначає малорухомий атмосферний фронт, який простягається з півночі на південь і розмежовує дві повітряні маси з різними характеристиками: над Правобережною частиною країни панує вологіше й прохолодніше повітря; на решті території переважає сухіше та значно тепліше повітря. Синоптикиня розповіла, що впродовж останніх днів травня в Україні також будуть короткочасні дощі.

Читайте також:

Теги: ДСНС Вінниччина негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДСНС ліквідували наслідки удару по Києву
ДСНС показала кадри та повідомила наслідки обстрілу Києва
4 травня, 03:15
На Київщині вирувала негода
Київ та ще кілька регіонів України накрила пилова буря (відео)
3 травня, 19:58
Трагедії вдалося уникнути – завдяки домашньому коту
На Львівщині кіт врятував господарів від смертельної пожежі
9 травня, 15:48
22 червня 2024 року митрополит Іонафан пішов на обмін до РФ як військовополонений
Митрополита УПЦ МП, якого забрав до себе Кирило, остаточно засуджено в Україні
10 травня, 09:56
Синоптики попереджають про заморозки у низці областей України
Синоптики попереджають про заморозки у низці областей України
12 травня, 15:20
Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою
Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою
21 травня, 15:13
Негода накрила східне узбережжя Австралії
Австралію накрила потужна повінь: є загиблі (відео)
22 травня, 22:03
Площа займання становила орієнтовно 300 м²
У Тернополі сталася масштабна пожежа: залучено сім одиниць техніки
23 травня, 17:12
Пошкодження у Києві
Удар по Києву: у ДСНС показали фото наслідків
25 травня, 07:25

Фото

Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото)
Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото)
Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому
Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому
Іноземка намагалася вивезти з України старовинну картину (фото)
Іноземка намагалася вивезти з України старовинну картину (фото)
У Вінниці чоловік познайомився з перехожим і вдарив його ножем
У Вінниці чоловік познайомився з перехожим і вдарив його ножем
У Вінниці поліцейські врятували поранену козулю (фото)
У Вінниці поліцейські врятували поранену козулю (фото)
На Вінниччині прикордонники не впустили до України іноземця з російською символікою
На Вінниччині прикордонники не впустили до України іноземця з російською символікою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
92K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
61K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
49K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ
29K
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua