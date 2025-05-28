Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото)

У селищі Турбів місцева пожежна команда відбуксирувала з розмитої ґрунтової дороги автівку бригади екстреної медичної допомоги, яка прямувала на виклик

На Вінниччині бійці ДСНС здійснили 23 виїзди з ліквідації негоди. Прибирали повалені дерева з доріг та припаркованих авто, відкачували води із затоплених будівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Через рясні дощі та сильний вітер дерева падали у Вінниці, Хмільнику, Липовці, а також на територіях Жмеринської, Брацлавської, Северинівської, Вінницької, Погребищенської та Тиврівської громад. Відкачування води з підтоплених приміщень проводилось у Жмеринській громаді та у Вінниці», – йдеться у дописі.

ДСНС зауважує, що в обласному центрі рятувальники у кількох випадках допомагали власникам приватних житлових будинків облаштувати дренажні канали для відведення дощової води, що загрожувала підтопленням домоволодінь. Крім того, в селищі Турбів місцева пожежна команда відбуксирувала з розмитої ґрунтової дороги автівку бригади екстреної медичної допомоги, яка прямувала на виклик.

«Вкотре нагадуємо вінничанам про необхідність дотримання правил безпеки під час негоди. Зокрема, власникам транспортних засобів не рекомендуємо паркувати авто під розлогими деревами, біля рекламних щитів та інших великих конструкцій, які можуть становити загрозу у разі сильного вітру чи злив», – йдеться у дописі.

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