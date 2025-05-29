Під час атак на вихідних ДСНС залучила рекордну кількість рятувальників для ліквідації наслідків
«Росіяни цілеспрямовано обстрілювали житлові райони», – сказав Хорунжий
Росія завдала масованих комбінованих ударів по Україні на вихідних. Це була одна з найбільших за масштабами рятувальних операцій від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр під час брифінгу в Media Center Ukraine, передає «Главком».
За його словами, понад 1250 рятувальників і майже 280 одиниць техніки ДСНС були задіяні для ліквідації наслідків комбінованих атак, які сталися в ніч з 25 на 26 травня.
Хорунжий зазначив, що лише під час однієї нічної атаки працювали понад 925 фахівців і 200 одиниць техніки одночасно, ліквідовуючи наслідки влучань у різних регіонах.
Найбільше постраждали житлові райони: приватні будинки та багатоповерхівки.
Найсильніших ударів у ніч на 24 травня зазнали Київ та область, а також Вінниччина, Донеччина, Харківщина й Одещина. Усього було уражено об’єкти в 19 населених пунктах 9 областей.
У ніч на 25 травня, Росія здійснила одну з найбільш інтенсивних атак із застосуванням дронів і ракет. Постраждали 34 населені пункти у 12 областях, зокрема: Київська, Житомирська, Одеська, Миколаївська та Харківська.
Російські війська атакували ще 21 населений пункт у 11 областях у ніч на 26 травня. Найбільше постраждали Одещина, Хмельниччина, Київщина та Донеччина
«Загалом протягом вихідних загинули 14 людей, з них троє дітей з однієї родини на Житомирщині – 8, 12 і 18 років. Постраждали 69 осіб», – повідомив Олександр Хорунжий.
Нагадаємо, у ніч проти 28 травня окупанти атакували населені пункти Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок чого є поранені та загибла людина. Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство.
Також повідомлялося, що на Харківщині, Донеччині та Сумщині цієї ночі та зранку залізнична інфраструктура та рухомий склад перебували під ворожими атаками.
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